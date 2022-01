03-01-2022 Esther Doña y Santiago Pedraz, derroche de amor en su primera Navidad juntos. MADRID, 3 (CHANCE) Después de un 2020 especialmente duro por los fallecimientos de su marido, Carlos Falcó, y de su padre a causa de Covid, Esther Doña recuperaba la sonrisa a mediados de 2021 de una manera totalmente inesperada; encontrando el amor en un viejo amigo, Santiago Pedraz. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Cuando menos se lo imaginaba, a finales del pasado mes de julio, la malagueña se reencontraba con el juez - con el que durante su matrimonio con el Marqués de Griñón compartieron varias veladas - y la chispa surgía entre ambos. Desde entonces Esther y Pedraz apenas se han separado y, completamente enamorados y haciendo oídos sordos a las críticas, no han dudado en gritar su felicidad a los cuatro vientos.



"Hace unos años, Carlos, que siempre pensaba en todo, comentó en una de las reuniones de amigos que hacíamos en casa 'el día que yo no esté, ¡Santiago es el hombre que me gustaría para Esther!'" confesaba la modelo en las páginas de la revista Hola en su primer posado con el magistrado, convencida de que fue el Marqués de Griñón - fallecido en marzo de 2020 - quien puso en su camino a Pedraz para que volviese a ser feliz.



Y desde luego lo ha conseguido. Ni las declaraciones de la expareja del juez, Sylvia Córdoba - dejando entrever que Santiago comenzó su relación con Esther cuando todavía estaba con ella - ni las críticas al magistrado por su sobreexposición mediática desde que conoció a la marquesa viuda de Griñón han podido con ellos.



Seis meses después y más enamorada que nunca, la pareja está viviendo las que sin duda son sus navidades más especiales. En Málaga y con la familia de la modelo hemos podido ver a Esther y a Pedraz presumiendo de su felicidad y derrochando pasión. Entre besos y abrazos los 'tortolitos' dieron un paseo por la conocida calle Larios, admirando la iluminación navideña del centro de la ciudad y disfrutando de una actuación de villancicos que la viuda de Carlos Falcó tarareó con alegría sin dejar de mirar cómplice y sonriente a su novio, sin duda su mejor regalo de este 2021 que acaba de terminar.



¡Dale al play y no te pierdas las imágenes más románticas de Esther y el juez Pedraz en sus primeras mavidades como pareja!