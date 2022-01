Estados Unidos.- El lichi fue domesticado en la antigüedad en dos zonas diferentes de China de forma independiente

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Un equipo internacional de científicos de China, Estados Unidos, Singapur, Francia y Canadá han utilizado la genómica para profundizar en la historia del lichi y han descubierto no sólo sus orígenes sino que fue domesticado en la antigüedad no una sino dos veces en dos regiones diferentes de China de forma independiente, según publican en la revista 'Nature Genetics'.



Los lichis se cultivan en China desde la antigüedad, con registros de cultivo que se remontan a unos 2.000 años. Los lichis frescos eran objeto de tal deseo que, en la dinastía Tang, un emperador creó un relevo de caballos para llevar los frutos a la corte imperial desde las cosechas realizadas en el sur. En la actualidad también son apreciados por su sabor y aroma tanto para comerlos frescos como en elaboraciones como helados, tés o postres.



"El lichi es un importante cultivo agrícola tropical de la familia de las sapindáceas (arce y castaño de Indias), y es uno de los cultivos frutales más importantes desde el punto de vista económico que se cultivan en el este de Asia, sobre todo para los ingresos anuales de los agricultores del sur de China", explica el doctor Jianguo Li, profesor de la Facultad de Horticultura de la Universidad Agrícola del Sur de China (SCAU) y autor principal del estudio.



"Mediante la secuenciación y el análisis de las variedades de lichi silvestres y cultivadas, pudimos rastrear el origen y la historia de domesticación del lichi --añade--. Demostramos que los cultivos de maduración extremadamente temprana y tardía se derivaron de eventos de domesticación humana independientes en Yunnan y Hainan, respectivamente".



Además, "identificamos una variante genética específica, un tramo eliminado de material genético, que puede desarrollarse como un marcador biológico sencillo para el cribado de variedades de lichi con diferentes tiempos de floración, lo que contribuye de forma importante a los futuros programas de mejora", añade Rui Xia, doctor, profesor de la misma facultad en la SCAU y otro autor principal de la investigación.



"Como un puzzle, estamos reconstruyendo la historia de lo que los humanos hicieron con el lichi --explica Victor Albert, biólogo evolutivo de la Universidad de Buffalo, también autor principal del estudio--. Estas son las principales historias que cuenta nuestra investigación: Los orígenes del lichi, la idea de que hubo dos domesticaciones separadas y el descubrimiento de una deleción genética que creemos que hace que las distintas variedades fructifiquen y florezcan en momentos diferentes".



Para llevar a cabo el estudio, los científicos produjeron un "genoma de referencia" de alta calidad para un popular cultivar de lichi llamado 'Feizixiao', y compararon su ADN con el de otras variedades silvestres y cultivadas. (Todos los cultivos pertenecen a la misma especie, 'Litchi chinensis').



La investigación demuestra que el árbol del lichi, 'Litchi chinensis', fue probablemente domesticado más de una vez: Los lichis silvestres se originaron en Yunnan, en el suroeste de China, se extendieron hacia el este y el sur hasta la isla de Hainan, y luego se domesticaron de forma independiente en cada uno de estos dos lugares, sugiere el análisis.



En Yunnan, la gente empezó a cultivar variedades de floración muy temprana, y en Hainan, variedades de floración tardía que dan fruto más tarde en el año. Con el tiempo, el mestizaje entre los cultivares de estas dos regiones dio lugar a híbridos, entre los que se encuentran variedades, como la 'Feizixiao', que siguen siendo muy populares hoy en día.



El momento exacto de estos acontecimientos es incierto. Por ejemplo, el estudio sugiere que un hito, la división evolutiva entre las poblaciones de 'L. chinensis' en Yunnan y Hainan, que tuvo lugar antes de la domesticación, podría haber ocurrido hace unos 18.000 años. Pero esto es sólo una estimación; otras soluciones son posibles. Aun así, el análisis proporciona una mirada fascinante a la historia evolutiva de los lichis y su vínculo con los humanos.



El estudio no sólo añade nuevos capítulos a la historia del lichi, sino que también ofrece una mirada en profundidad a la época de floración, un rasgo enormemente importante en la agricultura.



"Los lichis de maduración temprana frente a los de maduración tardía proceden de lugares diferentes y fueron domesticados de forma independiente --dice Albert, doctor y profesor de Ciencias Biológicas de la Facultad de Artes y Ciencias de la UB--. Esto, por sí mismo, es una historia interesante, pero también queríamos saber qué causa estas diferencias: ¿Por qué estas variedades fructifican y florecen en momentos diferentes?".



Al comparar el ADN de muchas variedades de lichi, el equipo identificó una variante genética que podría utilizarse para crear una prueba sencilla para identificar las plantas de lichi de floración temprana y tardía.



La variante es una deleción -un trozo de ADN que falta- que se encuentra cerca de dos genes asociados a la floración, y podría ayudar a controlar la actividad de uno de ellos o de ambos.



Los cultivares de Yunnan que florecen muy temprano tienen la deleción, heredándola de ambos padres. Las variedades de Hainan que maduran tarde no la tienen en absoluto. Y el 'Feizixiao' -un híbrido con cantidades casi iguales de ADN de cada una de las dos poblaciones regionales- es "heterocigoto" para la deleción, lo que significa que sólo tiene una copia heredada de uno de los padres. Esto tiene sentido, ya que 'Feizixiao' florece temprano, pero no extremadamente temprano.



"Esto es muy útil para los criadores. Como el lichi es perecedero, los tiempos de floración han sido importantes para ampliar la temporada en la que el lichi está disponible en los mercados", dice Albert.



El equipo de la SCAU inició el estudio del genoma del lichi como parte de un proyecto más amplio que espera ampliar en gran medida lo que sabemos sobre el ADN de importantes plantas con flores de la misma familia, las 'Sapindaceae'.



"Las sapindáceas son una gran familia que incluye muchas plantas de importancia económica --resalta Xia--. Hasta ahora, sólo se han secuenciado los genomas completos de algunas de ellas, como el lichi, el longan, el rambután y el arce".



"Nosotros, la Facultad de Horticultura de la SCAU, estamos trabajando en un gran proyecto de colaboración para secuenciar más especies de Sapindaceae nativas de China y de importancia económica, como el rambután, el sapindus (árbol del jabón) y la vid de globo, con el objetivo de realizar investigaciones genómicas comparativas amplias y exhaustivas para la genómica de las Sapindaceae --añade Xia--. Los principales intereses de investigación serán la floración, el metabolismo secundario que da lugar a sabores y fragancias, y el desarrollo de flores y frutos, entre otros".