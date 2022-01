Volcán Popocatépetl registró 17 exhalaciones en las últimas 24 horas

En los primeros tres días del año, el Volcán Popocatépetl suma 58 exhalaciones. Foto: CNPC

El Popocatépetl, uno de los volcanes más activos y conocidos de México, registró al menos 17 exhalaciones en las últimas 24 horas, según el monitoreo del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) dado a conocer este lunes 3 de enero. Los reportes oficiales señalan que los gases volcánicos fueron expulsados con dirección al sureste.

“En las últimas 24 horas, mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl se identificaron 17 exhalaciones acompañadas de gases volcánicos”, informó el Cenapred en su reporte diario, el cual señala que la mayoría de las emisiones de gases volcánicos se dieron durante la mañana de este lunes.

El volcán Popocatépetl ha tenido un inicio de año muy activo, en los primeros tres días del 2022 suma 58 exhalaciones, de acuerdo con los datos del Cenapred. El 1 de enero registró 14 exhalaciones, mientras que el 2 de enero reportó 27 expulsiones más de gases volcánicos.

A través de su cuenta de Twitter, la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México detalló que actualmente el volcán Popocatépetl se encuentra en color amarillo fase dos en el Semáforo de Alerta Volcánica. En este color, lo que significa que existe un aumento de la actividad con presencia de plumas de vapor de agua y gas, caída de ceniza, fragmentos incandescentes, creación y destrucción de domos de lava, flujos piroclásticos y flujos de lodos y escombros de corto alcance.

Debido al peligro que esto significa, la Coordinación Nacional de Protección Civil exhortó a la población que vive aledaña al volcán Popocatépetl ubicada en Puebla, Veracruz y Estado de México a que no se acerquen a la zona.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía “no hacer caso a rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales” que son: www.gob.mx/cenapred y @CNPC_MX en twitter. Los números telefónicos para que la población reporte emergencias asociadas con la actividad volcánica son el 800-713-4147 y 911.

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos en el país y se encuentra en los límites territoriales de los estados de Morelos, Puebla y el Estado de México. Está a 72 km al sureste de la Ciudad de México, a 43 km de Puebla, a 63 km de Cuernavaca y a 53 km de Tlaxcala. Y tiene una altitud de 5 mil 500 metros sobre el nivel del mar.

El volcán Popocatépetl aún se encuentra activo y, de acuerdo con científicos de la Universidad de Manchester, se trata del quinto volcán en riesgo de entrar en erupción en los próximos años.

En México existen al menos 46 volcanes activos, pero sólo seis de estos son señalados por el Cenapred como de alto riesgo, por lo que monitorea su actividad para reaccionar de forma oportuna en caso de una emergencia o una erupción mayor. Los volcanes de alto riesgo son: el Popocatépetl; el Volcán de Fuego, en Colima; el Ceboruco, en Nayarit; el Pico de Orizaba, en los límites de Veracruz y Puebla; el Chichón, en Chiapas y el Tacaná, que está en la frontera con Guatemala.

En caso de una explosión mayor del Popocatépetl, no desataría una detonación en cadena, porque cada volcán es independiente, cada volcán tiene sus propios conductos, sus propias fuentes de magma, que no están directamente relacionadas, de tal manera que la actividad de un volcán no va a afectar ni para arriba ni para abajo la actividad de otros volcanes.

El Cenapred es el organismo encargado de monitorear de manera constante la actividad de los volcanes del país, para determinar los niveles de peligrosidad, de esta forma puede emitir medidas preventivas de seguridad. Aparte del Amarillo la Cenapred cuenta con dos colores para conocer el nivel de riesgo en la que se encuentra un volcán: Verde y Rojo.

Verde: En esta fase existe una actividad mínima o nula que solo tiene por recomendación de la Comisión que los pobladores se mantengan informados sobre las rutas de evacuación, puntos de reunión y refugios temporales. En su primera fase se considera que el volcán se encuentra en calma y en la segunda, que tiene manifestaciones mínimas o actividad sísmica espontánea.

Rojo: Una Alerta Volcánica Roja no solo es una señal de alarma, también es signo de que las autoridades y la población deben comenzar a evacuar las zonas que puedan ser afectadas en caso de una explosión del coloso. En su primera fase se considera que hay un peligro de intermedio a alto que presenta columnas eruptivas de varios kilómetros, así como caída importante de ceniza y flujos piroclásticos y de lodo en zonas cercanas.

