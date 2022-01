España.- FAES pone deberes a Casado: necesita alternativa creíble basada en los "buenos modelos de gobierno territorial"

30-09-2021 El presidente del PP, Pablo Casado (c); el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i), y el expresidente del Gobierno, José María Aznar (d), tras la ponencia sobre 'La fortaleza de las instituciones' en el marco de la Convención Nacional del PP. A 30 de septiembre de 2021, en Sevilla (Andalucía, España). La convención nacional del Partido Popular 'Creemos' se ha trasladado este jueves a Sevilla bajo el título 'Estado de derecho y seguridad'. Intervendrá el expresidente del Gobierno José María Aznar; el presidente del partido, Pablo Casado, y el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno. POLITICA María José López - Europa Press



Avisa de riesgo de mas fragmentación política y territorial ante nuevos partidos de la España vaciada: pueden agravar el modelo disfuncional



La Fundación FAES pone deberes al PP de Pablo Casado en el último editorial que ha hecho público, pidiéndole una alternativa creíble basada en los "buenos modelos de gobierno territorial" que contribuya a evitar la fragmentación política y territorial. Todo ello, dice, frente a un Gobierno que "daña las instituciones y enfrenta a los españoles".



En este contexto, la Fundación de Aznar advierte de que los españoles tendrán que elegir entre "nuevas versiones de la fragmentación", en referencia también a los nuevos partidos que están surgiendo en la España vaciada, que agrava el "modelo disfuncional" o "recuperar las instituciones democráticas" por el bien común.



Así lo señala en el último editorial, recogido por Europa Press, en el que, tras hacer un repaso de la "anomalía política en la que vive España", considera que el papel de la oposición --en este caso el PP de Pablo Casado, aunque no lo cita expresamente-- adquiere una "extraordinaria importancia" ya que, además de hacer oposición, debe ser "alternativa".



Según la Fundación de Aznar, el PP debe ofrecerse de "manera creíble" como el cambio necesario y razonable frente a un Gobierno que, afirma, "daña las instituciones, enfrenta a los españoles y deteriora sus derechos, devalúa la posición internacional de España y utiliza la propia cohesión nacional como partida de negociación para permanecer en el poder".



Y esta alternativa, a su juicio, tiene que crecer desarrollando su componente propositivo y sostenido sobre los "buenos modelos de gobierno territorial a los que hay que añadir la propuesta de conjunto para todos los españoles".



Esta alternativa debe centrar su proyecto, según afirma FAES, en una "propuesta nacional", que desmienta a los que creen que en la fragmentación política o territorial se encuentran ahora las oportunidades.



NUEVAS VERSIONES DE LA FRAGMENTACIÓN A NIVEL PROVINCIAL.



En este sentido, apunta que las nuevas versiones de esta fragmentación, "que quieren experimentarse hasta el nivel provincial", van a situar a la sociedad española ante una "decisión capital" para los próximos años porque se tratará de elegir entre "agravar el actual modelo, disfuncional, extractivo e injusto, o recuperar las instituciones democráticas para el interés general".



La Fundación inicia su editorial advirtiendo que la "anomalía política" que vive España queda retratada en la situación de su Gobierno "cuya fuerza radica simplemente en su debilidad".



En este sentido, asegura que el Gobierno de Pedro Sánchez carece de liderazgo frente a la pandemia, sin la más mínima proyección exterior y cree que su única expectativa es seguir emitiendo deuda que compre el Banco Central Europeo. Sin embargo, afirma que el jefe del Ejecutivo se mantiene en la Moncloa porque sus socios "secesionistas y de la extrema izquierda populista" creen que todavía pueden extraer más de este "filón".



"SÁNCHEZ, CANDIDATO DE TODO MARGINAL Y DESLEAL" Y PSOE "CAMIÓN ESCOBA"



"Por eso --añade-- Sánchez es el candidato preferido sin rival de todo lo marginal, desleal y destructivo que ha generado la política española hasta la fecha y que el PSOE, como un siniestro camión escoba, ha recogido para asegurar la permanencia en el poder de Pedro Sánchez como único objetivo reconocible de esta insólita coalición".



Así, recuerda que en los últimos días del año, se incorporó como ministro de Universidades Joan Subirats, de quien asegura que "desplegó su afiliación independentista sin ningún recato votando en el falso referéndum del 1 de octubre de 2017". Y añade que casi al mismo tiempo, Sortu, partido sucesor de Batasuna y socio de la mayoría de gobierno como integrante de Bildu, anunciaba la incorporación de David Plá, el último jefe de ETA "en tareas ni más ni menos que de estrategia".



Según FAES, el Gobierno no tiene más horizonte que esperar a que el "rescate blando" proporcionado a España por la Unión Europea se mantenga hasta el final de la Legislatura y lo haga en condiciones "tan benévolas" como las actuales, de modo que le permitan seguir actuando "sin someterse a disciplina alguna que ponga en peligro la piñata con la que disfrutan sus socios y mantiene el andamiaje de la coalición Frankenstein".



En opinión de FAES, la aprobación de los Presupuestos para 2022 y el acuerdo sobre una "reforma de la reforma" laboral de mínimos encubren la debilidad estructural de un Gobierno que "solo se basa en las oportunidades extractivas que ofrece a sus socios" a los que califica de "gentes" que no solo son "descomprometidas con el bienestar y el progreso de España", sino que son "abiertamente hostiles al interés nacional".



EL GOBIERNO PARASITA LOS ÉXITOS DE LAS CCAA



Añade que en la pandemia, Pedro Sánchez se ha instalado en la "inconstitucionalidad" y además de huir de la responsabilidad y "parasitar" de los éxitos de las comunidades autónomas en la gestión de la vacunación, "ha dañado las instituciones de la democracia representativa eludiéndolas hasta llegar a cancelar el régimen de control parlamentario propio de aquellas, según ha declarado el Tribunal Constitucional en uno de los reproches más graves --si no el que más-- que se pueden hacer a un Gobierno en un sistema democrático".



A estas críticas, la Fundación de Aznar añade que la política exterior "simplemente no existe", señalando que España está desplazada de los foros de decisión y diálogo, también en la nueva relación de fuerzas que se está gestando en Europa, y con un servicio exterior en el que se extiende el malestar.



Y en cuanto a la política territorial, FAES considera que "son muchos más los factores de centrifugación y confrontación que los de integración y acuerdo" y solo se amortigua por la "acción europea" que además, añade, solo confirma la "precariedad" de la situación en España.



La Fundación del expresidente 'popular' también reprocha que se dedique "atención desmesurada" a cualquier "simpleza" de un ministro o se elaboren triquiñuelas contables y presupuestarias, mientras se hace parecer que es un "asunto de menor cuantía" que el déficit estructural de España se eleve a 60.000 millones de euros o que el país esté en "caída acelerada" en los indicadores de rente de la UE.