El Valencia prepara su visita al Cartagena en Copa ya sin bajas por covid-19

El entrenador del Valencia, Pepe Bordalás, en una imagen de archivo. EFE/Ana Escobar

Paterna (Valencia), 3 ene (EFE).- El Valencia regresó este lunes a los entrenamientos para empezar a preparar el cruce copero que el miércoles disputará a domicilio ante el Cartagena con el que abrirá el año 2022 y lo hizo ya sin bajas por contagios por covid-19 tras haber tenido tres ausencias en el encuentro del último día del año ante el Espanyol por esta causa.

Aunque no hubo confirmación oficial por parte del club, José Luis Gayà, Mouctar Diakhaby y Marcos André no estuvieron en el último encuentro liguero sin que se comunicara ninguna lesión y los tres se ejercitaron ya este lunes con el grupo.

En cambio, ya no no estuvo con sus compañeros sobre el terreno de juego el centrocampista Jason Remeseiro cuyo traspaso al Alavés se confirmó oficialmente este lunes.

El equipo de José Bordalás cerró el 2021 con una derrota liguera ante el equipo catalán y antes de afrontar su próximo encuentro en esa competición en el campo del Real Madrid el próximo fin de semana deberá afrontar su tercera eliminatoria copera.

En la sesión de este lunes se ejercitó con el equipo el carrilero Thierry Correia, que reapareció tras varias semanas de baja en el partido ante el equipo catalán y que aunque se tuvo que retirar por una sobrecarga en los gemelos ya ha trabajado con normalidad.

Igualmente lo hicieron los lesionados Gabriel Paulista y Dimitri Foulquier, así como Toni Lato, aunque este último a menor ritmo que el resto y sin opciones aún de volver al equipo.