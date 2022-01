El Salvador.- El fiscal general de El Salvador pide al Supremo revisar el tratado de extradición con EEUU

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, ha pedido al Tribunal Constitucional del país centroamericano que revise el tratado de extradición con Estados Unidos, una petición enmarcada en el caso del pandillero Eliú Melgar Díaz, alias 'Blue', requerido por la Justicia estadounidense.



Delgado, cuyo nombramiento fue aprobado por la Asamblea Legislativa en la misma jornada en la que el órgano aprobó la destitución de su antecesor, Raúl Melara, y la de varios jueces de la Sala de lo Constitucional, ha alegado que el tratado actual es una "normativa preconstitucional", por lo que requiere una revisión.



El argumento principal del fiscal, según ha informado el diario salvadoreño 'La Prensa Gráfica', es que lo estipulado en el tratado debe "consagrar el principio de reciprocidad y otorgar a los salvadoreños todas las garantías penales y procesales que esta Constitución establece".



Así, el fiscal, para quien la revisión es "imperativa", ha pedido incluso al Supremo, también afín al oficialismo, que "negocie un nuevo tratado" ante "el contexto" en el fue aprobada la Constitución salvadoreña.



Delgado considera que no hay suficientes garantías procesales y penales para someter al pandillero 'Blue', requerido en Virginia por cargos de terrorismo, a la Justicia estadounidense.



No obstante, Estados Unidos, en una nota diplomática referente al caso de Melgar Díaz, aseguró que la Justicia del país norteamericano no le impondrá la pena de muerte y podrá obtener beneficios penitenciarios que le permitan sortear una cadena perpetua.



Sin embargo, Delgado cree que "no se brindan los supuestos para continuar con el procedimiento de extradición y entrega del reclamado".