El Juli y Roca Rey, en la feria de doble aniversario de la Plaza México

Fotografía de archivo del diestro Julián López "" El Juli"" con su segundo toro, de Santiago Domecq, durante el festejo taurino de la Feria de Otoño celebrado en la Monumental de Las Ventas. EFE/Fernando Villar

Ciudad de México, 3 ene (EFE).- El Juli y Roca Rey serán las principales atracciones de la feria del doble Aniversario de la Plaza de México que se celebrará del 29 de enero al 20 de febrero, anunció la empresa Espectáculos Taurinos de México.

La feria incluirá cinco corridas, dos novilladas y una novillada mixta con rejoneadores, en las que, además de la presencia del español Julián López, conocido como el Juli, y el peruano Andrés Roca Rey, destacan las alternativas de los mexicanos Miguel Aguilar y Juan Pedro Llaguno, así como la confirmación del también mexicano Héctor Gutiérrez.

El Juli no hace el paseíllo en la Plaza México desde 2018. Su última presencia fue en la corrida del LXXII aniversario de la plaza más grande del mundo.

Varias han sido las tardes importantes del Juli en el coso de Insurgentes. Desde el indulto el 3 de agosto de 1997, con tan solo 15 años, al novillo "Feligrés" de La Venta del Refugio, se han ido produciendo otros momentos grabados en la memoria de los aficionados como el de 2005, otro indulto, al toro "Troyano" de Montecristo.

El Juli ha obtenido en La Plaza México más de 30 orejas y dos rabos para un total de 15 puertas grandes.

La inclusión del Juli, el sábado 5 de febrero, en la Feria del doble Aniversario, cuando se conmemorarán a la vez los 75 y 76 años del coso, se acompaña de unos carteles con claro afán de dar oportunidad y continuidad a la generación mexicana de novilleros, lo más interesante actualmente de la tauromaquia nacional.

La Plaza México, la más grande del mundo, cumplió en 2021 sus 75 años, pero la celebración se aplazó debido al cierre por la pandemia.

En la feria, dos alternativas y una confirmación, además de tres novilladas incluidas en el ciclo, darán protagonismo a los jóvenes talentos.

Además el 12 de febrero habrá una corrida con toreros poco habituales en las grandes plazas de México. Con toros de Rancho Seco harán el paseillo Juan Fernando, Juan Luis Silis, Gerardo Adame, Diego Sánchez, Gerardo Rivera y José María Hermosillo.

Otro momento importante será la vuelta de Antonio Ferrera tras su reciente puerta grande, no exenta de polémica, como sucedió con sus anteriores triunfos en La México.

El 6 de febrero habrá otro de los carteles fuertes con Joselito Adame, Andrés Roca Rey y Héctor Gutiérrez que confirmará la alternativa.

En cuanto a presencia y ausencias de matadores mexicanos, en el primer apartado resalta José Mauricio tras ser excluido de la reciente Feria de la Reapertura.

De las ausencias destacan las del novillero Isaac Fonseca, triunfador en España, y la del matador Ernesto Javier "Calita".

En el apartado ganadero no hay sorpresas. Lo más interesante el reencuentro entre José Mauricio y el hierro de Barralva dos años después de su faena a Malagueñito, un gran toro de este hierro mexicano.

Queda por ver la evolución de la pandemia en la capital mexicana y cómo afecte o no a la realización de los festejos y al aforo que la Monumental pueda albergar.

Los carteles son los siguientes:

Sábado, 29 de enero. Toros de Xajay para Antonio Ferrera, Juan Pablo Sánchez y Juan Pedro Llaguno, que tomará la alternativa.

Domingo 30. Seis novillos de San Constantino para los rejoneadores José Funtanet y Javier Funtanet, y los novilleros Cristian Antar y José María Mendoza.

Viernes 4 de febrero. Novillos de Núñez del Olmo para Alejandro Adame, Julián Garibay y Arturo Gilio.

Sábado 5. Toros de San Miguel de Mimiahuapam para Julián López "El Juli", Octavio García "El Payo" y Miguel Aguilar, que tomará la alternativa.

Domingo 6. Toros de La Estancia para Joselito Adame, Roca Rey y Héctor Gutiérrez, que confirmará la alternativa.

Lunes 7. Espectáculo "Experiencia Taurina".

Sábado 12. Toros de Rancho Seco para Juan Fernando, Juan Luis Silis, Gerardo Adame, Diego Sánchez, Gerardo Rivera y José María Hermosillo.

Domingo 13. Novillos de Villar del Águila para Jussef, Eduardo Neyra y José Alberto Ortega.

Domingo 20. Toros de Barralva para Arturo Macías, Fermín Rivera y José Mauricio.