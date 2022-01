Cultura.- Plácido Domingo regresa el 8 de enero a los escenarios

25-09-2021 El tenor Plácido Domingo, durante un concierto en el marco del Stone & Music Festival, en el Teatro Romano de Mérida, a 25 de septiembre de 2021, en Mérida, Extremadura (España). El director de orquesta y cantante Plácido Domingo sube al escenario junto a la Orquesta Filarmónica de España para participar en el concierto de clausura del Stone & Music Festival de Mérida. CULTURA Jorge Armestar - Europa Press



Una decena de artistas participarán en el concierto, que se celebrará en el Auditorio Nacional de Música de Madrid



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El tenor Plácido Domingo regresa a los escenarios españoles el próximo sábado, 8 de enero, en la XXI Gran Gala Solidaria de Zarzuela a beneficio de Cáritas que tendrá lugar en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Se trata de la segunda actuación de Domingo en los últimos meses en Madrid después de que el pasado 9 de junio participara en la Gala benéfica a favor de Cruz Roja, que organizó Fundación Excelentia.



"Regreso encantado a mi Madrid natal y querido, donde el público siempre me ha acogido con cariño y entusiasmo. La causa benéfica de esta velada de música es muy especial, porque Cáritas está cerca de todos y ayuda concretamente cada día a la gente necesitada, además de luchar en todo el mundo contra las discriminaciones y la pobreza. Estoy doblemente entusiasmado por apoyar esta admirable Fundación y por tener la oportunidad de cantar una vez más Zarzuela junto a todos mis colegas", ha afirmado Plácido Domingo en un comunicado recogido por Europa Press.



En este sentido, el tenor ha enfatizado que la Zarzuela le acompaña "desde que estaba en la cuna" y ha destacado que le devuelve a sus raíces. "Mantiene viva la obra de mis padres y de los compositores, algunos de los cuales tuve la suerte de conocer", destaca.



Plácido Domingo volvió a escenarios españoles en junio de este año tras su última actuación en 2019 en Valencia. En 2021, lo hacía precisamente en el Auditorio Nacional, en una gala benéfica de la Fundación Excelencia a favor de Cruz Roja. Posteriormente, en agosto actuó en el Starlite de Marbella y después en Extremadura, donde lamentó no poder actuar con la Orquesta de la región por la negativa de la Junta por las acusaciones de abuso sexual. "Pedir disculpas no significa haber cometido un abuso", puntualizó entonces el tenor.



La Gala del 8 de enero, que dura dos horas sin descanso, estará dedicada íntegramente a la Zarzuela y contará con la participación de más de 200 personas de forma altruista, según han dado a conocer los impulsores del concierto.



En la velada intervendrán las sopranos Carmen Solís y Marina Monzó, las mezzosopranos Nancy Fabiola Herrera y Cristina Faús, los tenores Celso Albelo, Jorge de León y Antonio Vázquez, el barítono Carlos Álvarez y los bajos Rubén Amoretti y Simón Orfila, arropados por la Orquesta Sinfónica de la UCAM bajo la dirección de Borja Quintas, la Agrupación Coral Coslada-Madrid que dirige Felipe Bel y el ballet Estampas de Zarzuela dirigido por Sofía Martín.



El programa recoge una parte de lo mejor del género lírico, como 'El Bateo', 'La Leyenda del Beso', 'La Tabernera del Puerto', 'El Dúo de la Africana', 'Los Gavilanes', 'La Calesera', 'Doña Francisquita', 'Luisa Fernanda', 'El Último Romántico', 'Los Gerifaltes', 'Marina', 'La del Soto del Parral', 'La Alegría de la Huerta' y 'María la O'.



"En nombre de la gran familia de Cáritas quiero dar las gracias a los artistas, organizadores, patrocinadores y colaboradores por su compromiso con las personas que menos tienen y que harán posible este gesto solidario. Acciones como esta nos llenan de fuerza y esperanza en nuestra lucha por un mundo mejor para todos", ha afirmado el presidente de Cáritas, Manuel Bretón.



La cantidad recaudada se destinará a la labor que realiza Cáritas a favor de las familias más vulnerables. Además, existe una fila 0 para, quienes estén interesados, puedan realizar donaciones.



LA ZARZUELA, PATRIMONIO INMATERIAL



Plácido Domingo colabora activamente con ADIPROPE, la Asociación para la Difusión y Promoción del Patrimonio Mundial de España, de la que es Embajador Honorario, para conseguir que la Zarzuela sea reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.



"Para mí, promocionar la Zarzuela en todo el mundo es como hacer un recorrido por una exposición de pinturas llenas de luz, sombras y colores, con vislumbres de la vida cotidiana de todos los rincones de España, que cobran vida gracias a esta música. Es una alegría percibir cómo la Zarzuela implica a quien la escucha aunque pertenezca a culturas tan alejadas de la nuestra y aún más pensar en interpretarla otra vez en unos días en la tierra donde nació", ha subrayado Domingo.