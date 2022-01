Cuba registra 556 nuevos casos de covid-19 y mantiene tendencia alcista

Grupos de personas con tapabocas en La Habana (Cuba), en una fotografía de archivo. EFE/Ernesto Mastrascusa

La Habana, 3 ene (EFE).- Las autoridades sanitarias cubanas informaron este lunes de la detección, en las 24 horas previas, de 556 nuevos positivos a la covid-19, con lo que se mantiene la tendencia alcista de las últimas dos semanas.

El parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap) no incluía por su parte ningún nuevo fallecido en relación con el coronavirus.

De esta forma el número de casos activos en la isla se eleva hasta los 2.091, de los que 20 están considerados en estado grave y 4 en situación crítica.

Cuba acumula desde que se detectó el primer contagio por covid-19, en marzo de 2020, un total de 967.498 infectados y 8.324 muertes por covid-19.

Tras 13 semanas consecutivas con un descenso continuado de los contagios, hasta alcanzar las menores cifras en doce meses, Cuba lleva dos semanas registrando un alza de las infecciones por covid-19.

Pese a este reciente empeoramiento, la situación epidemiológica es sensiblemente mejor que en julio y agosto del pasado año, cuando en el punto máximo de la ola se detectaban más de 9.000 contagios diarios y cerca de un centenar de muertes al día.

En noviembre se reabrieron las escuelas y se reactivó el turismo internacional, luego del parón forzado a que obligó la pandemia.

Más de 9,6 millones de personas —el 86 % de los 11,2 millones de habitantes del país— han recibido las tres dosis de las vacunas locales contra el coronavirus: Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus.

Cuba no integra el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) creado para acceder a las vacunas contra el coronavirus, ni tampoco compró esas fórmulas en el mercado internacional.

NOTA A LOS ABONADOS: Las decisiones de las autoridades cubanas de los últimos meses han diezmado el equipo de la delegación de Efe en La Habana, donde actualmente solo dos periodistas pueden seguir ejerciendo su labor. Efe espera poder recuperar en los próximos días su capacidad informativa en la isla.