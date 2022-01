Coronavirus.- El secretario de Defensa de Estados Unidos da positivo en COVID-19

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ha anunciado que ha dado positivo en COVID-19 tras detectar síntomas leves de la enfermedad y ha dicho que retomará su actividad de forma telemática mientras realiza una cuarentena de cinco días.



"Esta mañana di positivo por COVID-19. Solicité la prueba hoy después de mostrar síntomas mientras estaba en casa. Mis síntomas son leves y estoy siguiendo las instrucciones de mi médico", ha dicho Austin en su perfil oficial de Twitter, que estaba disfrutando de sus vacaciones.



Asimismo, ha declarado que su actividad no se paralizará, ya que planea asistir virtualmente a las reuniones programadas y ha anunciado que el personal sanitario ya ha empezado a rastrear a todos sus contactos cercanos.



"Mi último encuentro con el presidente (Biden) fue el martes 21 de diciembre, más de una semana antes de que comenzaran mis síntomas. Di negativo esa misma mañana. No he estado en el Pentágono desde el jueves, donde me reuní brevemente y solo con algunos miembros del personal", ha aclarado.



Austin, con la vacunación completa y la dosis de refuerzo, que la recibió a principios de octubre, ha dicho que el haberse vacunado "ha hecho que la infección sea mucho más leve de lo que hubiera sido" en el caso de no tener la pauta.



"Las vacunas funcionan y seguirán siendo un requisito médico militar para nuestra fuerza laboral. Sigo animando a todos los que cumplen los requisitos para recibir una vacuna de refuerzo a que se la pongan", ha subrayado.