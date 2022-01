Casos semanales de covid superan los 10M; doble de récord previo

(Bloomberg) -- En los últimos siete días, se diagnosticó con covid-19 a un número de personas que casi duplicó la cifra del anterior récord semanal de la pandemia debido a la enorme ola de ómicron que ha afectado todos los aspectos de la vida diaria en muchas partes del mundo.

La contagiosa variante llevó la cifra de casos a un récord de 10 millones en los siete días hasta el domingo, casi el doble del récord anterior de 5,7 millones, registrado durante una semana a fines de abril. El creciente número de contagios, en un momento en el que muchas personas han dejado de someterse a pruebas o están usando tests caseros, cuyos resultados no se reportan a las autoridades locales, ha provocado la cancelación de vuelos, el cierre de oficinas y problemas en instalaciones de producción y cadenas de suministro.

El aumento de las infecciones –con reportes de cifras récord de casos desde Australia y Estados Unidos hasta Italia y Francia– interrumpió la temporada navideña un año después de que comenzaran a implementarse las vacunas y dos años después de la aparición del virus que muchos inicialmente esperaban que fuera fugaz.

Lo bueno es que el número de muertes semanales por covid aún muestra una tendencia descendente: cayó a su nivel más bajo en más de un año. La perspectiva para 2022 depende de si la cifra de muertes sigue la trayectoria de los casos y aumenta en las próximas semanas, o si se mantiene la evidencia preliminar que sugiere que la ola de ómicron será menos grave a medida que surgen más datos del mundo real.

