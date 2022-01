Carreño suma el primer punto ante Noruega en menos de una hora

EFE/EPA/DAVID GRAY

Melbourne (Australia), 3 ene (EFE).- El asturiano Pablo Carreño sumó el primer punto del duelo ante los noruegas en la segunda jornada del grupo A de la Copa ATP tras deshacerse de Viktor Durasovic (345) por un doble 6-3 en menos de una hora de partido.

“Me he sentido mucho más cómodo, mejor ritmo y confianza que el primer día. Al principio él estaba fallando un poquito más pero luego ha empezado a jugar mucho mejor”, explicó tras la finalización de un encuentra que precederá al de su compatriota Roberto Bautista (19) que tendrá la ocasión de sentenciar la victoria global en su choque frente a Casper Ruud (8).

Carreño dominó desde su servicio donde acumuló un alto porcentaje de primeros servicios (75%), de los cuales obtuvo 30 de los 33 puntos disputados.

“Esta pista es muy grande. Al principio ha sido un poco extraño pero luego ya me he adaptado. Era la primera vez que jugaba en ella”, comentó sobre el tamaño del Qudos Bank Arena en comparación con el primer escenario donde debutaron frente a Chile (Ken Rosewall Arena).

España podría rozar la clasificación este lunes en el caso de superar al combinado nórdico y que Chile supere a Serbia en el pase vespertino.

Carreño, que cerró una de sus mejores temporadas en 2021 tras consagrarse como medallista olímpico, explicó que confía en que lo mejor esté por llegar y garantizó que lucha día a día para ello.