Carla Barber anuncia el primer bombazo de 2022: ¡Está embarazada de cinco meses!

MADRID, 3 (CHANCE)



"Queda muy poquito. Ya son casi 23 semanas de embarazo. A principios de mayo estarás aquí con nosotros. Estamos deseando conocerte. Te queremos con todo nuestro corazón. Nos vemos muy pronto". Con estas emotivas palabras dirigidas a su bebé y un vídeo en el que además de presumir de su incipiente tripita muestra como desveló la noticia de su futura maternidad a su círculo más cercano, Carla Barber ha anunciado el primer bombazo de 2022: está embarazada y será el próximo mes de mayo cuando dará a luz a su primer hijo.



Un embarazo tan deseado como inesperado ("no estaba planeado" ha confesado) sobre el que la cirujana se ha sincerado a través de sus redes sociales, contando a sus seguidores lo "increíbles" que han sido estos últimos meses para ella.



Fue el pasado 13 de septiembre, 10 días después de que le diagnosticaran el síndrome de Brugada - una enfermedad poco prefuente que provoca problemas cardíacos - cuando Carla acudió a hacerse una prueba genética para encontrar el genoma de su enfermedad y "evitar transmitirla a mi descendencia", ya que entre sus planes estaba el de congelar sus óvulos. Cual fue su sorpresa cuando descubrió que estaba embarazada: "Tuve cinco días de retraso en agosto, pero finalmente me bajó la regla dos días después de hacerme test de embarazo y obtener negativo, por lo que lo último que iba a pensar era que estaba embarazada", ha explicado, asegurando que "aunque los falsos negativos son raros, ocurren... y como siempre yo soy un caso extraño".



Desde entonces, dos amenazas de aborto y un gran susto porque, como ha revelado, "me dijeron que podía tener cáncer de útero y que en ese caso debía abortar, pero fue una falsa alarma", por lo que Carla decidió esperar a la eco morfológica de las 20 semanas para compartir la buena nueva con todos sus seguidores. Además, la ex de Diego Matamoros ya sabe que hay un "25% de probabilidades" de que su bebé herede su síndrome de Brugada, pero, con "energía positiva", afirma que está "segura de que no lo hará".



Sin apenas barriguita y con un embarazo fantástico - "tan solo sueño entre la semana 6 y la 9, pero ni antojos, ni náuseas, ni malestar, absolutamente nada" ha contado - Carla ya está de 23 semanas y, como ha desvelado, ya ha decidido el nombre de su bebé, que contará pronto, así como el sexo: "Empieza por B y es un nombre totalmente nuevo, no sigue la tradición familiar", ha señalado, confesando que no saben "que solución encontrarán" ella y su pareja porque ambos quieren que el pequeño lleve primero su apellido.



"Siempre quise ser madre pero nunca estuve segura, incluso me planteaba ser madre soltera porque lo veía mejor que hacerlo en pareja con los problemas que se ven hoy día... Él lo ha cambiado todo", ha contado a sus seguidores, confesando que es muy "afortunada" porque su novio "me ha cambiado la vida a mejor". "Es una persona maravillosa, generoso, cariñoso, atento, trabajador, emprendedor, educado, con valores, con ética y principios, leal y un sinfín de adjetivos más. Le admiro tantísimo", ha asegurado, dejando claro que no va a enseñarlo públicamente "porque es una persona completamente ajena a las redes y le gusta mantener su vida privada de esa manera: privada. Y yo le entiendo perfectamente".



Una gran noticia para Carla que, en apenas 5 meses dará la bienvenida a su primer hijo, cuyo sexo y nombre conoceremos muy pronto.