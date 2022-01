Armas.- Las principales potencias instan a evitar una guerra nuclear y dejar de lado las carreras armamentísticas

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Francia, Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido han hecho un llamamiento a evitar una guerra entre países con armas nucleares y reducir así los riesgos de provocar una carrera armamentística.



"Creemos que una guerra nuclear nunca será ganada y no debe ser luchada. El uso de armas nucleares puede tener graves consecuencias, por lo que reiteramos que estas armas deben ser únicamente utilizadas para fines de defensa y para prevenir guerras", han recalcado en un comunicado conjunto.



Así, han manifestado que consideran que "se debe evitar que estas armas se expandan" y han reafirmado la importancia de "abordar las amenazas que representan" al tiempo que se destaca la importancia de "cumplir con los tratados bilaterales y multilaterales de no proliferación, control y desarme".



"Mantenemos nuestro compromiso con el Tratado de No Proliferación, incluido el artículo VI, que busca negociar de buena fe para hallar medidas efectivas relacionadas con el cese de las carreras armamentísticas (...) bajo un control estricto a nivel internacional", han insistido.



Así, las principales potencias han manifestado su interés por "mantener y fortalecer las medidas a nivel nacional para prevenir el uso sin autorización de armas nucleares". "Reiteramos la validez de nuestros comunicados anteriores y aseguramos que ningún arma nuclear apunta a otro país", han afirmado.



En este sentido, han hecho hincapié en su deseo de trabajar con otros estados para crear un "entorno seguro" que desemboque en el desarme y cuyo objetivo final sea un mundo "sin armas nucleares". "Estamos resueltos a alcanzar el diálogo y el respeto mutuo", han zanjado.