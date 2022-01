AMP.- China.- El medio 'Citizen News' anuncia que paraliza su actividad por la falta de libertad de prensa en Hong Kong

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El medio de comunicación independiente 'Citizen News' ha anunciado este domingo que paraliza su actividad por la falta de libertad de prensa en Hong Kong y para "asegurar el bienestar de la plantilla" tras las detenciones de periodistas y el cierre del periódico prodemocrático 'Stand News'.



"Desgraciadamente, ya no podemos luchar por nuestras creencias en esta realidad sin el miedo que nos produce esta marejada de cambios en la sociedad de los últimos años y el deterioro de los medios de comunicación", ha anunciado el periódico en un comunicado en su perfil oficial de Twitter.



La plantilla de 'Citizen News' ha añadido que "en esta situación crítica", deben "asegurar el bienestar" de todas aquellas personas que trabajan en el periódico, ya que se encuentran "en el centro de la tormenta" y a partir de ahora vendrán "no lluvias torrenciales o vientos fuertes, sino tsunamis y huracanes".



"A nuestros suscriptores y lectores, les agradecemos sinceramente su apoyo. Siempre atesoraremos este increíble viaje en los últimos cinco años", ha resaltado el periódico, que llevaba cinco años prestando servicio en Hong Kong.



'Citizen News' lanzó una campaña de micromecenazgo en sus primeros meses de actividad en 2017 y, más tarde, anunció un modelo de suscripción y donaciones para mantenerse. En marzo, se formó un nuevo equipo tras el desmantelamiento de 'iCable News' en diciembre de 2020, según recoge el periódico 'Hong Kong Free Press'.



En octubre, el departamento de Seguridad del Gobierno de Hong Kong afirmó que el medio había "engañado a sus lectores" al afirmar que el jefe de seguridad se había negado a garantizar la libertad de expresión a la luz de la inminente legislación de seguridad.



LA PLANTILLA SE DESPIDE



El redactor jefe, Yang Jianxing, ha anunciado este lunes que "ya no es posible seguir trabajando en un entorno seguro" y ha declarado que las noticias se suspenderán a partir de mañana, según una rueda de prensa que recoge el perfil oficial del medio.



Jianxing ha explicado que la decisión se ha tomado en un tiempo muy corto de tiempo a raíz del cierre de 'Stand News': "Los reporteros son todos seres humanos, tendrán familiares y todos tendrán amigos. En una situación insegura, todos sienten que debemos pensar en este tema seriamente. Creo que todos los periodistas no quieren estar en esta situación debido a su trabajo", ha dicho.



"En los últimos dos años y después del incidente anti-enmienda, todos han visto que la sociedad y la política de Hong Kong han experimentado cambios considerables. Las divisiones son tan serias, las contradicciones son tan agudas", ha expresado.



El editor jefe de la sección de noticias, Li Yuehua, ha dicho que "no tiene forma de comprender la situación": "Las regulaciones bajo un nuevo entorno cambian. Si no puedo tener la confianza para llevar a los reporteros a continuar, como líderes, tenemos que ser responsables ante los reporteros".



LA LIBERTAD DE PRENSA EN HONG KONG



Este nuevo golpe al periodismo se produce a menos de una semana del cierre de 'Stand News' después de que seis personas relacionadas con el diario fueran arrestadas tras una redada policial que acabó, finalmente, por cerrar el medio.



Un día más tarde, la Policía Nacional de Hong Kong presentó cargos contra dos hombres, de 34 y 52 años, respectivamente, relacionados con el periódico prodemocrático por conspirar a través de "publicaciones sediciosas".



"El Departamento de Seguridad Nacional también ha emitido una acusación contra la empresa de medios por cometer el delito mencionado y solicitándoles la designación de representantes para asistir a la mención judicial esta tarde", informó el comunicado de las fuerzas policiales hongkonesas.



Reporteros Sin Fronteras (RSF) tildó de "golpe mortal a la libertad de prensa" el cierre de 'Stand News', que fue nominado a los Premios a la Libertad de Prensa 2021 de la organización.



El jefe de la oficina de RSF en Asia Oriental, Cédric Alviani, instó hace cuatro días a las democracias "a actuar de acuerdo con sus propios valores y obligaciones" y a "defender lo que queda de la prensa libre en Hong Kong, antes de que el modelo chino de control de la información se cobre otra víctima".



Asimismo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, condenó la redada en un comunicado: "El periodismo no es sedición", y exigió a las autoridades de China y de Hong Kong "que dejen de atacar a los medios libres e independientes" y que "pongan en libertad a los periodistas y ejecutivos".