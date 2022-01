Yemen.- La coalición liderada por Arabia Saudí ataca hangares de la insurgencia yemení en la capital del país

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



La coalición internacional liderada por Arabia Saudí contra la insurgencia huthi en Yemen ha llevado a cabo ataques aéreos en la capital del país, Saná, bajo control rebelde, que han destruido cuatro hangares de aviones no tripulados.



Según un comunicado recogido este domingo por la agencia oficial de noticias saudí, SPA, los ataques aéreos "se llevaron a cabo de conformidad con el derecho internacional humanitario y la coalición tomó medidas de precaución para evitar que los civiles sufrieran daños colaterales".



Los huthis emplean aviones no tripulados cargados con explosivos para alcanzar posiciones saudíes en las zonas más próximas a la frontera entre ambos países, aunque algunos ataques han llegado incluso a las inmediaciones de la capital saudí, Riad.



Esta información tiene lugar después de que Hans Grundberg, el enviado especial del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, para Yemen alertara esta semana de que la escalada de violencia que se está produciendo en el país es la "peor en años", mientras que la situación humanitaria sigue deteriorándose, con los civiles cada vez más en la mira, por otro lado.



Los ataques aéreos en Saná han provocado la pérdida de vidas civiles y daños a la infraestructura de no combatientes y en las zonas residenciales, mientras que una ofensiva continúa en Marib, donde al menos 35.000 personas se han visto obligadas a huir desde septiembre, y "los incesantes ataques con misiles contra la gobernación están causando víctimas civiles, daños a bienes civiles y desplazamientos masivos".



Esta escalada de la violencia, ha alertado el enviado especial, socava las perspectivas de un acuerdo político sostenible.



La guerra enfrenta al Gobierno reconocido internacionalmente, encabezado por el presidente, Abdo Rabbu Mansur Hadi, y apoyado por la citada coalición internacional liderada por Riad, y a los huthis, respaldados por Irán.



El conflicto ha sufrido un recrudecimiento en varios frentes durante los últimos meses pese a los esfuerzos internacionales de mediación, en una guerra que ha provocado la que es la mayor crisis humanitaria mundial.