Violeta Magriñán y Fabio Colloricchio podrían estar esperando su primer hijo en común

02-01-2022 Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio asiste al estreno de la nueva serie 'The Ferragnez'. MADRID, 2 (CHANCE) El programa 'Socialité' ha contado en exclusiva una noticia que nos ha sorprendido porque no teníamos ni idea. Se trata de la buena nueva que traen para este 2022 Violeta Magriñán y Fabio Colloricchio, que según ha desvela el programa estarían esperando su primer hijo en común. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



MADRID, 2 (CHANCE)



El programa 'Socialité' ha contado en exclusiva una noticia que nos ha sorprendido porque no teníamos ni idea. Se trata de la buena nueva que traen para este 2022 Violeta Magriñán y Fabio Colloricchio, que según ha desvela el programa estarían esperando su primer hijo en común.



"Ellos aún no han querido contarlo porque es muy pronto, está embarazada de apenas unas semanas" adelantaban en 'Socialité' y es que según podemos ver en sus perfiles de Instagram, los dos tortolitos han viajado hasta Italia para pasar estas fechas navideñas con los padres y familiares de Fabio.



La historia de amor de los dos tortolitos comenzaba en 'Supervivientes 2019', en esas playas de Honduras donde surgió la magia y donde forjaron las bases de una relación que ha ido creciendo con el paso del tiempo en España. Ambos han formado el equipo perfecto y ahora podrían estar esperando a su primer hijo, con el que formarán una preciosa familia.



Una noticia que como decimos nos ha sorprendido mucho porque no nos la esperábamos, pero que de ser verdad será una de las más positivas que han saltado en este 2022 que acabamos de empezar.