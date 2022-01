Ucrania.- Schiff cree "muy probable" que Rusia invada Ucrania y que solo unas "enormes sanciones" podrían evitarlo

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Adam Schiff, considera que es "muy probable" que Rusia invada Ucrania y ha advertido de que solo unas "enormes sanciones" podrían servir como disuasión.



"Me temo que es muy probable que (Vladimir) Putin invada. Sin embargo, francamente, no comprendo los motivos, por qué está haciendo esto, pero parece que su intención es esa, a menos de que podamos persuadirle", ha declarado Schiff en un programa de la CBS.



Como disuasión, Schiff apuesta por "un nivel de sanciones como Rusia jamás haya visto antes". "Eso es exactamente lo que necesitamos hacer con nuestros aliados", ha explicado. Schiff ha señalado que no tiene "ningún problema" en sancionar personalmente a Putin, pero considera que unas "sanciones por sectores son lo más importante".



"También creo que puede servir como potente disuasorio comprender que si invaden, la OTAN va a estar más cerca de Rusia, no más lejos", ha añadido.



En las últimas semanas, la tensión en torno a Rusia y Ucrania es máxima, debido a las preocupaciones internacionales sobre una posible invasión rusa del territorio.



El presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente estadounidense, Joe Biden, mantuvieron el jueves una conversación sobre el asunto. Biden ha amenazado con sanciones económicas "sin precedentes" si se producía un hipotético ataque, algo que el Kremlin ha negado.