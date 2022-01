Twitter suspende de forma permanente cuenta de congresista republicana Marjorie Taylor Greene

Imagen de archivo de la congresista republicana Marjorie Taylor Greene durante una rueda de prensa sobre el COVID-19 en Washington, D.C., EEUU. 20 julio 2021. Stefani Reynolds/Pool vía Reuters

Por Katanga Johnson

WASHINGTON, 2 ene (Reuters) - Twitter Inc. dijo el domingo que suspendió de manera permanente la cuenta personal de la congresista republicana estadounidense Marjorie Taylor Greene por mensajes que violaron repetidas veces la política de desinformación de la red social sobre el COVID-19.

La legisladora de Georgia se convierte así en el primer miembro del Congreso al que se le prohíbe permanentemente una cuenta de Twitter.

Con anterioridad, la red social había suspendido por un tiempo corto la cuenta de Greene, @mtgreenee, por unos tuits sobre el COVID que calificó de "engañosos". Al menos otros dos congresistas republicanos han recibido igualmente suspensiones temporales en Twitter: Jim Banks y Barry Moore.

"Twitter es un enemigo de Estados Unidos y no puede manejar la verdad", dijo Greene en un comunicado en la aplicación de mensajería Telegram, añadiendo que las plataformas de medios sociales "no pueden impedir que la verdad se difunda a lo largo y ancho. Las grandes empresas tecnológicas no pueden detener la verdad. Los demócratas comunistas no pueden detener la verdad".

La cuenta oficial de la congresista, @ReptMTG, sigue activa en Twitter y tiene 390.000 seguidores, algo menos que los 465.000 de su cuenta personal prohibida.

Greene ya había sido objeto de críticas por sus comentarios sobre la pandemia. El pasado junio, tuvo que disculparse por comparar los requisitos de la mascarilla contra el COVID-19 y las vacunas con el Holocausto, en el que murieron 6 millones de judíos.

El pasado enero, Twitter bloqueó temporalmente la cuenta de Greene después de que se enfrentó a una autoridad electoral estatal por acusaciones de fraude electoral.

Twitter y varias otras plataformas de medios sociales prohibieron el acceso a sus servicios al expresidente Donald Trump después de que sus partidarios asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021.

(Reporte adicional de Sneha Bhowmik en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)