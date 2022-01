Triunfo de Toronto Raptors ante New York Knicks por 120-105

Toronto Raptors ganó en casa a New York Knicks por 120-105 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Toronto Raptors vencieron en casa contra Los Angeles Clippers por 116-108 y tras este partido suman un total de tres triunfos en sus últimos cinco partidos. Por su parte, los de New York Knicks perdieron fuera de casa con Oklahoma City Thunder por 95-80, consiguiendo un total de tres derrotas en los últimos cinco partidos. Toronto Raptors, tras el partido, se queda por ahora fuera de los puestos de Play-off con 16 victorias en 33 partidos disputados, mientras que New York Knicks se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 17 partidos ganados de 37 jugados.

En el primer cuarto hubo varios cambios de líder en el marcador, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 13-1 durante el cuarto hasta finalizar con un resultado de 30-27. Posteriormente, en el segundo cuarto el equipo local elevó su diferencia y llegó a ir ganando por 17 puntos (45-28) durante el cuarto, que terminó con un resultado parcial de 26-18. Tras esto, los jugadores llegaban al descanso con un 56-45 en el marcador.

Durante el tercer cuarto Toronto Raptors se distanció en el electrónico, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 17-2 y tuvo una diferencia máxima de 24 puntos (86-62) hasta concluir con un resultado parcial de 40-29 y un 96-74 de resultado global. Por último, en el transcurso del último cuarto redujeron diferencias los visitantes, de hecho, consiguieron un parcial de 12-2, aunque fue insuficiente para hacerse con la victoria del partido y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 24-31. Tras todo esto, el partido finalizaba con un resultado de 120-105 para los jugadores del equipo local.

Gran parte de la victoria de Toronto Raptors se cimentó a partir de los 35 puntos, cinco asistencias y cinco rebotes de Fred Vanvleet y los 20 puntos, siete asistencias y 14 rebotes de Pascal Siakam. Los 19 puntos, seis asistencias y seis rebotes de Obi Toppin y los 20 puntos de Evan Fournier no fueron suficientes para que New York Knicks pudiese ganar el partido.

Tras vencer el encuentro, en el próximo duelo Toronto Raptors medirá sus fuerzas con San Antonio Spurs en el Amalie Arena, mientras que New York Knicks se verá las caras con Indiana Pacers en el Madison Square Garden.