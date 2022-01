Somalia.- El primer ministro somalí ordena una comisión para investigar su presunta suspensión a manos del presidente

27-12-2021 El primer ministro de Somalia, Mohamed Husein Roble POLITICA AFRICA SOMALIA GOBIERNO DE SOMALIA



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Somalia, Mohamed Husein Roble, ha ordenado una comisión para investigar su presunta suspensión ordenada el pasado lunes por el presidente del país, Mohamed Abdullahi Mohamed, también conocido como 'Farmajo'.



La Presidencia de Somalia argumentó que el primer ministro habría "presionado" al Ministerio de Defensa para "desviar" una investigación sobre corrupción relacionada con unos terrenos públicos propiedad del Ejército.



El pasado fin de semana, 'Farmajo' había acusó a Roble de incompetencia a la hora de planificar el proceso electoral hacia las cruciales elecciones presidenciales que intentarán poner fin a años de crisis política en el país africano.



El presidente se refería a la decisión adoptada por Roble para cesar siete integrantes del llamado Comité de Resolución de Disputas Electorales por "falta de independencia". No obstante, según fuentes del portal de noticias Goobjoog, la decisión fue una represalia de Roble contra la incapacidad de los componentes de este organismo para bloquear la elección al Parlamento del jefe en funciones de la poderosa Agencia Nacional de Inteligencia de Somalia (NISA), Yasin Farey, un aliado cercano al presidente.



Ahora, Roble ha formado un comité de cinco miembros liderado por sus aliados, comenzando por el flamante ministro de Defensa, Abdulkadir Mohamed Nur y el ministro de Seguridad, Abdullahi Mohamed Nor, otro crítico del presidente, informa este domingo el Garowe On Line.



La comisión, apunta el medio, podría presentar los resultados de su investigación en el plazo de una semana y podría recomendar una investigación en firme contra 'Farmajo', lo que podría aumentar la, de por sí, elevada tensión política en el país.



Somalia debió haber iniciado en diciembre de 2020 un proceso electoral con la selección de los miembros del Parlamento, que debían haber elegido en enero al nuevo presidente. La oposición ha acusado al mandatario de bloquear el proceso para mantenerse en el poder de forma anticonstitucional.