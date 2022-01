Siguen aumentando los contagios y los preparativos para peores escenarios

Funcionarios de la Salud realizan la prueba PCR o antígeno nasal a ciudadanos en un punto móvil de diagnóstico hoy, en La Paz (Bolivia). EFE/ Martín Alipaz

Redacción Internacional, 2 ene (EFE).- Los contagios -o las hospitalizaciones- por covid, sobre todo por la variante ómicron, siguen aumentando hoy globalmente, con la consiguiente repercusión en el ámbito económico y laboral, mientras en algunos países como el Reino Unido las autoridades están instando al sector público a que tome medidas "sólidas" ante un posible empeoramiento de la situación de seguir esta tendencia.

LONDRES PIDE "PLANES DE CONTINGENCIA" AL SECTOR PÚBLICO POR UN POSIBLE ALUVIÓN DE BAJAS

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha pedido a los responsables de organismos del sector público que hagan "planes de contingencia" ante la posible ausencia de hasta un 25 % de la plantilla por contagio de covid, informó hoy la Oficina del gabinete del Gobierno.

Los directivos deben hacer "preparativos sólidos" ante el "peor escenario" y anticipar tener que cubrir bajas de un 10, 20 o hasta un 25 %, sobre todo en sectores donde no se puede trabajar desde casa, como la Sanidad o la Educación.

FRANCIA: MÁS CONTAGIOS PERO MENOR AISLAMIENTO PARA EVITAR UN AUMENTO DE BAJAS LABORALES

Pese a que los contagios han aumentado exponencialmente en las últimas semanas en Francia, las autoridades de este país han decidido reducir el periodo de aislamiento y han determinado que los contactos estrechos que estén vacunados no tendrán que pasar cuarentena. Todo ello con el fin de no ralentizar la actividad económica si se produjera un aluvión de bajas laborales imposibles de cubrir.

Ayer, sábado, se registraron más de 219.000 casos en Francia tras alcanzar un récord de 232.000 días antes.

Pese a este dato, el ministro francés de Sanidad, Olivier Véran, anunció en una entrevista publicada hoy por el semanario Journal du Dimanche que las personas vacunadas que contraigan el coronavirus en Francia sólo tendrán que aislarse durante siete días en lugar de diez, mientras que los contactos estrechos vacunados no tendrán que pasar cuarentena.

"Hay que evitar la desestabilización de la vida social y económica. Se entiende que si todo el mundo se aísla el país se para", dijo Véran.

ALEMANIA: AUMENTA LA INCIDENCIA Y ÓMICRON PREDOMINARÁ A PARTIR DE LA PRÓXIMA SEMANA

La incidencia sigue subiendo en Alemania, donde se espere que ómicron sea dominante ya la semana que viene, mientras el ministro de Sanidad, Karl Lauterbach, subrayó que ya la primera dosis de la vacuna es efectiva contra la mutación.

Las autoridades sanitarias notificaron 12.515 nuevas infecciones en 24 horas y 46 muertos con o por covid-19, frente a 10.100 y 88 hace una semana, mientras la cifra de casos activos ronda los 636.200, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados la pasada madrugada.

ITALIA ESTUDIA PLANES PARA LA VUELTA A CLASE EN PLENO AUGE DE CONTAGIOS

El ministro italiano de Educación, Patrizio Bianchi, y los sindicatos del país estudiarán mañana, lunes, un plan para determinar si se permite o no el regreso a las aulas de los niños tras las navidades en condiciones de seguridad, debido al incremento de contagios por coronavirus.

Las autoridades italianas comunicaron el sábado 141.262 nuevos casos de coronavirus y 111 fallecidos, con lo que el país cuenta ya con un total de 6,2 millones de contagios desde febrero de 2020 y 137.513 fallecidos.

PAÍSES BAJOS: PROTESTAS CONTRA EL CONFINAMIENTO ESTRICTO IMPUESTO HACE DOS SEMANAS

Grupos de manifestantes se enfrentaron hoy con la Policía que intentaba impedir que accedieran al centro de Ámsterdam, donde se mantienen las restricciones para entrar.

Países Bajos se encuentra desde el 19 de diciembre en un “confinamiento estricto” por el que se decretó el cierre de toda la actividad no esencial hasta el 14 de enero, así como de los colegios hasta el 9, y se limitó a dos el número de invitados a un hogar, aunque no se ha decretado la limitación de la libertad de movilidad por el país.

Los contagios llevan varios días al alza y según los datos publicados hoy por el Instituto de Salud Pública (RIVM), se han registrado 17.531 en las últimas 24 horas, unos 1.880 más que ayer, mientras que seis pacientes con covid-19 fallecieron en un día, frente a la media de 35 muertes de los últimos siete días.

ISRAEL DETECTA FLURONA, UNA COMBINACIÓN ENTRE COVID Y GRIPE

Israel detectó su primer caso de contagio simultáneo de coronavirus y virus de la gripe, conocido como "flurona", en un mujer embarazada sin vacunar, confirmó hoy a Efe el Ministerio de Sanidad israelí.

Expertos del Ministerio de Sanidad creen que hay casos similares, todavía no identificados, cuando el país registra casi dos mil personas hospitalizadas por gripe, al tiempo que aumentan los positivos de coronavirus por la variante ómicron.

ESPAÑA: AUMENTAN LOS CONTAGIOS A LA ESPERA DE NUEVOS DATOS OFICIALES

España registró el pasado 30 de diciembre (fecha de los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad) un nuevo récord de contagios de coronavirus con 161.688 positivos en 24 horas, con una incidencia de 1.775 casos por cada 100.000 habitantes en 14 día. Ese día fallecieron por covid 74 personas. La presión en las UCI continuaba en ligero ascenso con un 19,42% de las camas ocupadas por pacientes covid.

En total, hasta esa fecha España sumaba 6.294.745 personas contagiadas y 89.405 fallecidos desde el inicio de la pandemia.