Ronaldo Nazario da positivo de covid y se ausenta de una fiesta del Cruzeiro

El dueño del Cruzeiro, Ronaldo Nazario, comparece ante los medios de comunicación, en una fotografía de archivo. EFE/Nacho Gallego

Río de Janeiro, 2 ene (EFE).- El exfutbolista Ronaldo Nazario ha dado positivo en covid-19 y no podrá estar presente en la fiesta por los 101 años del Cruzeiro, del que es accionista mayoritario desde el mes pasado, informó este domingo el propio club brasileño.

La adquisición por parte de Ronaldo del 90 % de las acciones del Cruzeiro fue anunciada el pasado 18 de diciembre y este 2 de enero estaba previsto que el "Fenómeno" encabezara una serie de actos que serán celebrados por los 101 años del club, que desde 2019 está en la Segunda División.

No obstante, su presencia se frustró tras el positivo en covid, que fue confirmado este mismo domingo, según un comunicado del club en el que se informa además que Ronaldo está con "síntomas leves", pero permanecerá "recluido" y "en reposo".

El exjugador comenzó su carrera profesional precisamente en el Cruzeiro, en el que militó entre 1992 y 1994, cuando emprendió su aventura europea, que le llevó al PSV Eindhoven, al Barcelona, el Inter, el Real Madrid y culminó en el Milan, desde el que en 2008 regresó a Brasil para retirarse en el Corinthians, en 2011.

El Cruzeiro enfrenta una gravísima crisis financiera y Ronaldo desembolsará 400 millones de reales (unos 72,7 millones de dólares) por el 90 % de las acciones de la entidad, convertida ahora en sociedad anónima mercantil.

Ronaldo, quien también es accionista mayoritario del Valladolid español, ya ha tomado algunas decisiones polémicas para enfrentar esa situación y comenzar a poner orden en las finanzas del club, cuyas deudas se calculan por encima de los 300 millones de dólares.

La primera de ellas fue la destitución del entrenador Wanderlei Luxemburgo, que le había dirigido en la selección brasileña y el Real Madrid y estaba al frente del Cruzeiro desde mediados del año pasado, cuando llegó con la misión de llevar al club de vuelta a la Primera División, pero no tuvo éxito.