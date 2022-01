Milwaukee Bucks logra la victoria frente a New Orleans Pelicans por 136-113

Milwaukee Bucks logró vencer como local frente a New Orleans Pelicans por 136-113 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de Milwaukee Bucks consiguieron ganar a domicilio contra Orlando Magic por 118-136, por lo que tras el partido sumaron un total de siete victorias seguidas. Por su parte, los de New Orleans Pelicans también ganaron en casa a Cleveland Cavaliers por 108-104. Milwaukee Bucks, tras el partido, se queda en puestos de Play-off con 25 partidos ganados de 38 disputados, mientras que New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los Play-off con 13 victorias en 36 partidos jugados.

Durante el primer cuarto hubo varios cambios de líder en el marcador y terminó con un 27-24. Posteriormente, el segundo cuarto de nuevo tuvo alternancias en el marcador y el cuarto acabó con un resultado parcial de 37-32. Tras esto, los equipos acumularon un total de 64-56 puntos antes del descanso.

En el tercer cuarto los jugadores de Milwaukee Bucks aumentaron de nuevo su diferencia, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 10-2 y llegaron a ir ganando por 19 puntos (92-73) y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 32-26 y un 96-82 global. Por último, durante el último cuarto Milwaukee Bucks logró distanciarse nuevamente en el electrónico, tuvo una diferencia máxima de 25 puntos (136-111), y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 40-31. Finalmente, el partido finalizaba con un resultado de 136-113 a favor del equipo local.

Gran parte de la victoria de Milwaukee Bucks se cimentó a partir de los 35 puntos, 10 asistencias y 16 rebotes de Giannis Antetokounmpo y los 23 puntos y cuatro rebotes de Jordan Nwora. Los 23 puntos, una asistencia y siete rebotes de Jaxson Hayes y los 14 puntos, nueve asistencias y 11 rebotes de Josh Hart no fueron suficientes para que New Orleans Pelicans ganase el partido.

Tras vencer el partido, el siguiente duelo de Milwaukee Bucks será contra Detroit Pistons en el Fiserv Forum, mientras que New Orleans Pelicans se medirá con Utah Jazz en el Smoothie King Center.