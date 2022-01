Medvedev cae ante el francés Humbert en su estreno con Rusia

El tenista ruso Daniil Medvedev juega frente al francés Ugo Humbert en el torneo de la Copa ATP Cup en Sydney, Australia. EFE/EPA/MICK TSIKAS

Melbourne (Australia), 2 ene (EFE).- El ruso Daniil Medvedev (2) tropezó en su estreno ante el francés Ugo Humbert (35) por un apretado 6-7(5), 7-5 y 7-6(2) en un partido que rozó las tres horas de duración y el choque entre Francia y Rusia correspondiente al grupo B se decidirá en el dobles definitivo.

El joven galo de 23 años todavía no conoce la derrota ante el vigente campeón del Abierto de Estados Unidos después de que repitiera hazaña en su primer partido en Copa ATP tras su victoria ante el moscovita en Hamburgo en 2020.

Ugo Humbert se ganó el cariño de la afición de la pista Ken Rosewell después de concretar su victoria más importante hasta la fecha.

Medevdev, quien es uno de los principales candidatos a hacerse con el título en el Abierto de Australia, acusó la falta de ritmo y tuvo que recibir la asistencia del fisioterapeuta como consecuencia de sus molestias musculares y físicas.

El cómputo global de la eliminatoria quedó igualado a uno después de que el ruso Roman Safiullin se impusiera en un ajustado partido al francés Arthur Rinderknech por 2-6, 7-5 y 6-3 en lo que fue el primer duelo de la mañana en Sídney.

Medvedev será seria duda para participar en el dobles definitivo junto a su compañero Safiullin por sus problemas físicos, por lo que Evgeny Karlovskiy o Alexander Shevchenko podrían ser uno de los elegidos por Gilles Cervera, preparador de Medvedev, para representar a Rusia en el punto final del choque.

Respecto al duelo disputado en el grupo C, Estados Unidos no tuvo compasión con Canadá, que llegó a la cita mermada por la ausencia en el individual de Denis Shapovalov, y firmó un rotundo 3-0.

El veterano John Isner (24) se adjudicó el primer punto de la mañana frente a Brayden Schnur (238) por 6-3 y 6-1, Taylor Fritz (23) sentenció el cruce por un ajustado 6-7(6), 6-4 y 6-4 ante Felix Auger-Aliassime (11); mientras que los propios Fritz e Isner remataron en el dobles definitivo ante Auger-Aliassime y Shapovalov por un doble 6-4.

