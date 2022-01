María Teresa Campos, orgullosa de Rocío Carrasco

02-01-2022 MARÍA TERESA CAMPOS. MADRID, 2 (CHANCE) La Covid ha cambiado nuestra forma de relacionarnos por completo y son muchos los planes que se han ido al traste por no respetar la distancia de seguridad, el aforo máximo... sin embargo, hay cosas que nunca cambian como las Navidades en casa de las Campos. El 24 de diciembre es un día en el que la matriarca del clan siempre ha reunido a sus hijas bajo sus alas y han disfrutado de una noche mágica, en la que también hemos visto a Rocío Carrasco y Fidel Albiac. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 2 (CHANCE)



El 31 sin embargo es un día mucho más festivo, pero este año las cosas han sido diferentes en las Campos. Para empezar, Carmen Borrego no podía relacionarse con nadie en Nochebuena por haber sido contacto directo de un positivo en Covid, por lo que Terelu y María Teresa Campos cenaron solas...



Un año en el que las dos hermanas no se han podido juntar por el protocolo Covid, pero que ha sido el pero para ellas por todas las disputas que han tenido en los platós de televisión... aunque parece que eso no es motivo de peso para no querer verse las caras, ya que ambas por agradar a su madre hacen lo que sea.



Este 31 de diciembre, María Teresa Campos se dejaba ver llegando a la casa de su hija, Terelu Campos, muy feliz: "Voy a pasar la última noche del año con mi hija". Eso sí, cuando la preguntábamos si estarían también Rocío Carrasco y Fidel, la presentadora no se mostraba del todo simpática: "Yo no lo sé porque no es mi casa".



Eso sí, la madre de Terelu se enorgullecía de que la hija de Rocío Jurado fuese nombrada por la revista Forbes como una de las personas más influyentes del año: "Pues me parece maravilloso porque el ejemplo que ha dado y las cosas que ha contado... Es que me estás hablando de Rocío que para mí es como una hija".