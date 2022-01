Maduro espera que se abra un diálogo "directo, valiente y sincero" con EEUU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una foto de archivo. EFE/ MIGUEL GUTIÉRREZ

Caracas, 1 ene (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mostró este sábado su esperanza de que se abra un diálogo "directo, valiente, sincero y de entendimiento" con el Gobierno estadounidense.

"Ojalá, quien sabe cuando y con quien, se abran las posibilidades de un diálogo directo, valiente, sincero y de entendimiento con el Gobierno de Estados Unidos. Ojalá fuera con el Gobierno de Joe Biden. Si se da, muy bien y, si no se da, seguimos con nuestro bregar", dijo Maduro en una entrevista con el canal multiestatal Telesur.

No obstante, consideró que "no ha habido ninguna señal" de mejoría con la llegada de Biden a la Casa Blanca con respecto al mandato de su antecesor, Donald Trump, en lo relacionado con las sanciones impuestas al país caribeño.

Maduro explicó que acudió a los diálogos con la oposición que comenzaron en México el pasado 13 de agosto y fueron suspendidos tras la extradición del empresario colombiano Alex Saab a EEUU en octubre al considerar que eso implicaba dialogar también con el país norteamericano

"Fuimos en el entendido de que, al sentarnos a hablar con la oposición extremista, guaidocista, nos sentábamos a hablar con los EEUU y el Gobierno de EEUU, en declaraciones publicas, así lo dio a entender", subrayó.

Frente a ello, tachó de "puñalada trapera para trastabillar" y hacer "descarrilar" las negociaciones la extradición de Saab, considerado como su testaferro, a Estados Unidos para ser juzgado por lavado de dinero.

Finalmente, el gobernante venezolano apostilló que "tendría que haber grandes cambios en el asunto que tiene que ver" con la detención de Saab, que él califica de "secuestro", para retomar el diálogo en México. EFE

