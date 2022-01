Luz verde para cuarta dosis de vacuna anticovid-19 en Israel a mayores de 60 años =(Video)= Jerusalén, 2 Ene 2022 (AFP) - El primer ministro israelí Naftali Bennett anunció el domingo que todos los israelíes de más de 60 años, y el personal sanitario, podrán beneficiarse de una cuarta dosis de las vacunas contra el covid-19, en pleno aumento de los casos relacionados con la variante ómicron.Durante una conferencia de prensa consagrada a la pandemia, Bennett afirmó que el Ministerio de Sanidad había dado su acuerdo para esta cuarta dosis, dos días después de que se le hubiera administrado a las personas vulnerables."La ola de ómicron está aquí y debemos protegernos", declaró Bennett.Tras la campaña de refuerzo del verano pasado, las autoridades dieron luz verde el jueves a la cuarta dosis para las personas inmunodeprimidas.Israel recibió el jueves una primera entrega de píldoras anticoronavirus de Pfizer, en un momento en el que el número de contagios de covid-19 sigue aumentando, después de que se detectara el primer caso con ómicron a finales de noviembre, que sin embargo no trajo consigo un incremento de los ingresos hospitalarios.El domingo, las autoridades confirmaron 4.206 nuevos casos en las últimas 24 horas, un 195% más que la semana pasada. "Podríamos tener pronto 50.000 nuevos casos al día" alertó Bennett, que también insistió en la vacunación masiva de aquellos adultos y niños que no lo hayan hecho. En este país de 9,2 millones de habitantes, donde la mitad de la población recibió la dosis de refuerzo, los casos graves se dan sobre todo en personas no vacunadas, según los datos publicados por las autoridades.En total, desde el inicio de la pandemia, se han registrado 1.394.407 contagios en Israel, y 8.244 muertos, según datos oficiales.mib/feb/grp/eg