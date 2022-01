Los Warriors mandan en el Oeste y DeRozan vuelve a salvar a los Bulls

EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 1 ene (EFE).- Los Golden State Warriors dieron un golpe en la mesa en la Conferencia Oeste con su victoria sobre los Utah Jazz en la primera jornada del año en la NBA, en la que DeMar DeRozan salvó por segundo partido seguido a los Chicago Bulls -líderes del Este- con un nuevo triple sobre la bocina.

La noche dejó además sonrisas para el argentino Facundo Campazzo, que con la victoria de los Denver Nuggets sobre los Houston Rockets firmó su mejor partido hasta ahora en la NBA (22 puntos y 12 asistencias).

JAZZ 116 - WARRIORS 123

En un duelo por todo lo alto en el Oeste, los Warriors salieron victoriosos de Utah y rompieron la racha de seis victorias seguidas de los Jazz tras un volcánico y apasionante partido que estuvo repleto de alternativas.

Los de Steph Curry (28 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias) mandaban con claridad al descanso (54-60), pero los Jazz reaccionaron con un soberbio tercer parcial (41-22) para darle la vuelta al partido.

En el último cuarto, los Warriors impusieron su pegada gracias a Andrew Wiggins (25 puntos y 4 asistencias), Otto Porter Jr. (20 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias) y un decisivo Andre Iguodala (12 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias) que metió el triple necesario para cerrar el encuentro.

El mexicano Juan Toscano-Anderson jugó 12 minutos para los Warriors en los que consiguió 2 puntos, 2 rebotes, una asistencia, un robo y un tapón mientras que Curry estableció un nuevo récord con su pericia en los triples, esta vez el de más partidos seguidos metiendo al menos un tiro de tres (158 encuentros hasta ahora).

Los Jazz no pudieron culminar la remontada pese a su habitual aportación coral: Rudy Gobert, Bojan Bogdanovic, Donovan Mitchell y Jordan Clarkson consiguieron 20 puntos por cabeza.

WIZARDS 119 - BULLS 120

DeMar DeRozan acabó 2021 con un triple sobre la bocina para darle la victoria a los Chicago Bulls sobre los Indiana Pacers y lo comenzó de la misma forma con un nuevo de tiro tres ganador cuando ya se terminaba el tiempo, esta vez desde la esquina y con dos jugadores encima, para destrozar a los Washington Wizards.

"No sé si estoy soñando o si es real", dijo DeRozan después del partido y tras la proeza de encadenar dos triples ganadores en dos noches consecutivas.

La séptima victoria consecutiva de los Chicago contó como principales artífices con Zach LaVine (35 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias), DeMar DeRozan (28 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias) y Nikola Vucevic (22 puntos y 12 rebotes).

Con el tropiezo de los Brooklyn Nets, los Bulls son ahora líderes en solitario del Este.

Por parte de los Wizards, que acariciaron la victoria tras un triple de Kyle Kuzma a falta de 4 segundos, Bradley Beal (27 puntos y 17 asistencias) y el propio Kuzma (29 puntos y 12 rebotes) fueron los más destacados.

El colombiano Jaime Echenique no tuvo minutos en los de Washington.

NETS 116 - CLIPPERS 120

La gran sorpresa de la noche la dieron Los Angeles Clippers, que se llevaron una valiosísima victoria de la cancha de los Brooklyn Nets pese a que acudieron con muchísimas bajas y con todas las de perder.

Kawhi Leonard, Paul George, Marcus Morris, Ivica Zubac, Luke Kennard, Nico Batum, Isaiah Hartenstein... Ninguno de ellos estuvo disponible para unos Clippers que, pese a todo, dieron una lección de entrega colectiva y sacrificio para tumbar a los Nets.

Eric Bledsoe (27 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y 3 robos), Reggie Jackson (19 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias) y Terance Mann (19 puntos y 3 rebotes) fueron los más destacados de los angelinos mientras que James Harden (triple-doble con 34 puntos, 12 rebotes y 13 asistencias) y Kevin Durant (28 puntos y 9 rebotes) fueron los más acertados en los Nets.

El pívot español Serge Ibaka fue titular en los Clippers y logró 4 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y un tapón en 22 minutos.

Con esta derrota en casa, los Nets encadenan dos partidos perdidos seguidos por primera vez en toda la temporada.

BUCKS 136 - PELICANS 113

Frente a las dudas de los Nets, los Milwaukee Bucks siguen con paso firme su escalada en el Este y este sábado sumaron su sexto triunfo seguido con una victoria ante los New Orleans Pelicans.

Giannis Antetokounmpo logró un triple-doble (35 puntos, 16 rebotes y 10 asistencias) fue demasiado para unos Pelicans en los que destacó Jaxson Hayes (23 puntos y 7 rebotes).

El pívot español Willy Hernangómez salió en el quinteto inicial de los Pelicans y tuvo una actuación notable con 11 puntos, 8 rebotes y una asistencia en 20 minutos sobre la cancha.

ROCKETS 111 - NUGGETS 124

Facundo Campazzo jugó su mejor partido desde que aterrizó en la NBA al lograr 22 puntos (con 7 de 11 en tiros y 3 de 5 en triples), 12 asistencias, 4 rebotes, 5 robos y 2 tapones como el base titular de los Nuggets en el partido que los de Denver ganaron a los Houston Rockets.

Nikola Jokic (24 puntos y 11 rebotes) también brilló para los Nuggets en un encuentro que llegaron a dominar por 31 puntos.

Jalen Green (29 puntos) fue el máximo anotador de unos Rockets en los que el español Usman Garuba jugó 12 minutos y aportó 2 puntos, 4 rebotes, una asistencia y 2 robos.

PISTONS 117 - SPURS 116

Los Detroit Pistons, el peor equipo de la NBA y que solo habían ganado dos de sus anteriores 20 encuentros, se llevaron el duelo ante los San Antonio Spurs tras una prórroga.

Hamidou Diallo (34 puntos, 14 rebotes y 4 asistencias) lideró a los Pistons mientras que Bryn Forbes (27 puntos y 7 rebotes) fue el más destacado de los Spurs.

CONFERENCIA ESTE

1.- Chicago Bulls (24-10).

2.- Brooklyn Nets (23-11).

3.- Milwaukee Bucks (25-13).

4.- Miami Heat (23-13).

5.- Cleveland Cavaliers (20-16).

6.- Philadelphia 76ers (19-16).

7.- Charlotte Hornets (19-17).

8.- Washington Wizards (18-18).

9.- Boston Celtics (17-19).

10.- New York Knicks (17-19).

11.- Toronto Raptors (15-17).

12.- Atlanta Hawks (16-19).

13.- Indiana Pacers (14-22).

14.- Orlando Magic (7-29).

15.- Detroit Pistons (6-28).

CONFERENCIA OESTE

1.- Golden State Warriors (28-7).

2.- Phoenix Suns (27-8).

3.- Utah Jazz (26-10).

4.- Memphis Grizzlies (23-14).

5.- Denver Nuggets (18-16).

6.- Los Angeles Clippers (19-18).

7.- Los Angeles Lakers (18-19).

8.- Dallas Mavericks (17-18).

9.- Minnesota Timberwolves (16-19).

10.- Sacramento Kings (15-22).

11.- San Antonio Spurs (14-21).

12.- Oklahoma City Thunder (13-22).

13.- Portland Trail Blazers (13-22).

14.- New Orleans Pelicans (13-23).

15.- Houston Rockets (10-27). EFE

