Los rebeldes hutiés de Yemen reivindican 580 ataques y 10.000 muertes en 2021

EFE/EPA/YAHYA ARHAB

Saná, 2 ene (EFE).- Los rebeldes hutíes yemeníes aseguraron este domingo haber lanzado 580 ataques contra Arabia Saudí, país que encabeza una coalición árabe que interviene en la larga guerra del Yemen, con el lanzamiento de 480 drones y 100 misiles balísticos.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, dijo en una declaración televisada que las tropas del grupo chií y el lanzamiento de proyectiles dentro y fuera del Yemen durante el último año causaron unas 10.000 muertes entre, principalmente, soldados leales al gobierno yemení internacionalmente reconocido y efectivos saudíes y sudaneses de la coalición árabe.

No ofreció detalles sobre eventuales víctimas o daños causados por ese medio millar de aviones no tripulados y el centenar de misiles, que lanzan casi a diario contra aeropuertos, otras instalaciones militares o infraestructuras petroleras, casi siempre cercanas a la frontera, pero que suelen ser interceptados por las defensas saudíes o caen sin causar víctimas.

Según Sarea, los hutíes lanzaron también 4.017 drones y 340 misiles balísticos contra objetivos enemigos dentro del Yemen, mientras que contabilizaron 7.100 ataques aéreos lanzados por la coalición árabe, de los que 5.200 tuvieron lugar en Saná, la capital yemení controlada por los hutíes desde 2014.

Respecto al número de bajas que se atribuye este movimiento rebelde respaldado por Irán, 9.892 era soldados leales el gobierno reconocido internacionalmente, 160 saudíes muertos en enfrentamientos fronterizos y 233 "mercenarios sudaneses" que apoyan al ejército saudí en la frontera sur del país árabe.

Además, su portavoz militar, que no ofreció cifras de muertos ni heridos durante el año entre sus propias filas, dijo que habían herido a 14.869 efectivos yemeníes, 234 saudíes y 513 sudaneses.

La guerra en Yemen durante 2021 ha estado marcada por la retirada del apoyo a la coalición árabe por el presiente estadounidense, Joe Biden, el rechazo de los hutíes a las propuestas de paz Arabia Saudí y el lanzamiento de una ofensiva de los rebeldes contra la estratégica provincia de Marib, último bastión del gobierno en el norte del país, desde febrero.

El conflicto comenzó a finales de 2014 con la toma por los hutíes de amplias zonas del país y se agudizó al año siguiente con la intervención de la coalición árabe liderada por Riad en apoyo del gobierno reconocido internacionalmente.