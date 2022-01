Leo Messi da positivo a covid-19

CentralLeo Messi tampoco escapa al covid =(Fotos archivo)= París, 2 Ene 2022 (AFP) - La estrella argentina del París SG, Leo Messi, es uno de los cuatro jugadores de la plantilla del PSG que han dado positivo al Covid-19, anunció este domingo el club francés, un día antes de su partido de dieciseisavos de final de la Copa de Francia contra el equipo aficionado Vannes.Leo Messi, el lateral español Juan Bernat, el guardameta español Sergio Rico y el centrocampista Nathan Bitumazala "respetan en este momento el aislamiento y son sometidos al protocolo sanitario adaptado", añadió el club.La "Pulga" dio positivo en Argentina, donde pasaba en familia una semana de vacaciones, en su ciudad natal de Rosario, donde deberá permanecer hasta un nuevo test negativo."Está constantemente en contacto con nuestro servicio médico. Cuando dé negativo, podrá regresar a Francia", precisó en rueda de prensa el entrenador argentino del PSG, Mauricio Pochettino.El PSG no escapa a la fuerte progresión de la pandemia provocada por la variante Ómicron, que en Inglaterra condujo al aplazamiento de varios partidos de Premier League. Antes del partido en Lorient (1-1), el 22 de diciembre, el último antes de la tregua de Navidad, el alemán Thilo Kehrer y Colin Dagba habían dado positivo.- Concentración en el Golfo -Mauricio Pochettino admitió este domingo que existen dudas sobre la realización de la concentración en Catar y en Arabia Saudita, donde el PSG debe estar del 16 al 19 de enero."Hace casi dos años que vivimos con el virus. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer para no ser contaminado. Pero siempre se puede atrapar, ya que hay cosas que no controlamos", indicó el entrenador.El sábado, Bernat acudió al centro de entrenamiento del PSG, como la mayoría de sus compañeros, donde dio positivo antes de participar en la sesión de reanudación de las prácticas."Es el riesgo con el que vivimos, a nivel mundial. En el fútbol, el contacto es inevitable, compartimos vestuario... El riesgo de contaminarse está ahí, pero tomamos todas las medidas necesarias para intentar evitar que un jugador contamine a los otros", explicó el técnico argentino.Leo Messi no había tomado parte en el primer partido en la Copa de Francia del París SG, cuyo próximo duelo en Ligue 1 está previsto para el 9 de enero.El Vannes Olympic Club, rival el lunes del París SG, es actualmente octavo de su grupo de National 2 (cuarta división francesa), mientras que el club parisino es el poseedor del récord de títulos en Copa de Francia (14). - Neymar sigue lesionado -Por otra parte, el París SG confirmó que seguirá privado de su otra estrella, el brasileño Neymar que "va a continuar su tratamiento en Brasil hasta el 9 de enero con miembros del equipo médico" del club. "Su regreso a los entrenamientos sigue previsto para dentro de aproximadamente tres semanas", precisa el PSG.Neymar había sido víctima de un esguince en el tobillo izquierdo el 28 de noviembre en la victoria de su equipo contra el Saint-Etienne en Ligue 1. Su ausencia había sido evaluada entonces entre seis y ocho semanas.La tercera estrella del PSG, Kylian Mbappé, el único disponible de los tres, está tranquilo sobre la cuestión de su futuro, cuando su contrato expira el 30 de junio, afirmó Pochettino.- Mbappé disponible -"En el fútbol, un jugador puede verse afectado por su situación contractual si no tiene la madurez suficiente. Kylian tiene la madurez necesaria. No es un problema", declaró el técnico argentino.Desde el 1 de enero, "Kyky" es libre de comprometerse para la próxima temporada con quien quiera, sin que su futuro equipo tenga que pagar contrapartida financiera al PSG.La formación de la capital intenta convencer al jugador de 23 años de que prolongue su estancia en París, iniciada en 2017, pero las negociaciones no avanzan desde hace varios meses. El Real Madrid, que ya intentó ficharlo en agosto, aparece como el destino más probable para el goleador si llega a partir."Como todo el mundo, esperamos que pueda continuar mucho tiempo en el club. Es una decisión a tomar por las dos partes", declaró Pochettino.ng/psr