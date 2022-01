Las últimas 5 fotos de CARMEN VILLALOBOS que están arrasando en Instagram

CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) realizó en las últimas horas una serie de publicaciones en las redesque ponen de manifiesto su popularidad en Internet. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 1.408.284 de interacciones entre sus fans.

Feliz fin de semana mi gente bonita ❤️! Ustedes ya tienen la última @larevistavea 😍 ??? Donde @sebastiancaicedo y yo somos la portada 🤩🤩🤩! No se la pueden perder! Està increíble🎁 Photos by @ferriveraruiz Makeup @leurbanop Hair @julianhairstudio Stylist @jotamaya Locación @thesishotelmiami @mclmanager @danielasegoviar @nanker.art ✨💪🏼🔝🎄





Mi gente, tengo que admitirlo.. ¡Disfruté mucho ser rubia! Pero en vísperas de un nuevo año, es el momento de abrirse a nuevas aventuras y posibilidades.. ¿Qué les parece mi nuevo look? ¡A mí me encanta! 🤩🤩🤩 Gracias a mi adorado richie @salonricardoplata Se vienen muchas sorpresas.." Que tengan un grandioso 2022🎉





Para estas fechas como prefieres verte 🤩 Romántica o Sexy ? Las leo chicas ✨ Makeup @leurbanop Hair @julianhairstudio @danielasegoviar Stylist @jotamaya @thesishotelmiami





FELIZ CUMPLEAÑOS A LA MEJOR 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳 Dios te bendiga mami y te muchaaaaaa salud para que nos puedas seguir acompañando por muchos años massssss🎊 ❤️ Sabes lo mucho que te amo y lo importante que eres no solo para mi, si no para las personas que te conocemos! Gracias por ser tan buena mamá, hija, hermana, tía, madrina, suegra, amiga 💫💫💫 Gracias por estar a mi lado en los mejores momentos de mi vida y en los no tan buenos también! Espero que podamos seguir riéndonos a carcajadas por las bobadas cómo solo tú y yo sabemos hacerlo 😹Espero que pases un súper día mami ❤️ ! Feliz cumpleeeee🎉





Cuando SER FUERTE es tu única opción 💙💪🏼! Con la mirada siempre al frente y con una gran sonsrisa, porque si sabes bien quién eres no tienes nada que demostrar 👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻 M&H @hugoquinonesmakeup

Carmen Villalobos nació el 13 de julio de 1983 en Barranquilla, Colombia. Su carrera en los escenarios comenzó en 1999 cuando debutó en el programa infantil colombiano Club 10.

Más adelante, la artista se inició en las telenovelas con una participación en Amor a la plancha, seguida por Dora la celadora. Sin embargo la telenovela Sin Senos no hay Paraíso es con quien más se la identifica.

En mayo del 2011, comenzó a grabar la telenovela Mi corazón insiste donde alcanza el papel protagónico junto a Jencarlos Canela, actuando además junto a estrellas como Angelica María, Ana Layevska, Augusto Di Paolo, entres otros.

La formacion actoral de Carmen Villalobos fue reforzada en la Fundación teatral Julio César Luna, destacándose en obras como Taxi 2, Nos vamos o nos venimos y Todos Podemos Cantar.