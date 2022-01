Las favoritas Alemania e Italia caen ante Gran Bretaña y Australia

EFE/EPA/DAVID GRAY

Melbourne (Australia), 2 ene (EFE).- Alemania e Italia, dos de los equipos favoritos para hacerse con la corona de la Copa ATP, cayeron en sus primeros duelos ante Gran Bretaña y Australia, respectivamente, tras tropezar en el dobles definitivo.

Por lo tanto, el pase a las semifinales para ambas selecciones se complica dado que no dependerán de ellas mismas para acceder a la fase final.

El equipo británico, encabezado por su segundo cabeza de serie Daniel Evans, sorprendió a la favorita Alemania tras superarla en el primer partido del grupo C de la Copa ATP por un global de 2-1.

El punto decisivo llegó por mediación de los doblistas Evans y el escocés Jamie Murray, quienes se impusieron a Alexander Zverev (3), que ocupó sorprendentemente el puesto del experimentado Tim Puetz, y Kevin Krawietz por 6-3 y 6-4.

El inglés Evans fue sin duda el nombre de la noche en el Qudos Bank Arena de Sídney después de someter al germano Jan-Lennard Struff a un duro repaso en forma de 6-1 y 6-2 en el primer partido individual y, en segundo lugar, tras dar un paso al frente y sustituir a un campeón de Grand Slam en dobles como Joe Salisbury para dar el punto definitivo a su equipo.

Su compatriota, Cameron Norrie, estuvo cerca de intimidar en el primer set al vigente campeón de las Finales de la ATP, Zverev, pero acabó cediendo por 7-6(2) y 6-1.

Alemania estaba llamada a ser una de las grandes aspirantes al títulos después de las bajas sufridas por Rusia pero después del tropiezo en su debut su clasificación para las semifinales penderán de un hilo.

Los germanos tendrán que ganar sus dos próximos enfrentamientos, ante Estados Unidos y Canadá, así como esperar a que Gran Bretaña tropiece en alguno de sus choques, para mantener las esperanzas vivas acceder a la fase final.

Por su parte, la anfitriona Australia resucitó con un energético Alex De Miñaur que fue capaz de enmendar la tremenda superioridad del italiano Jannik Sinner sobre su compatriota Max Purcell en el primer punto (6-1 y 6-3), al imponerse a Matteo Berrettini por 6-3 y 7-6(4).

“Esta pista saca lo mejor de mí. No es cuestión de cuántas veces te caes, sino de cuántas veces te caes y eres capaz de levantarte”, comentó un emocionado De Miñaur tras la conclusión del choque en alusión a su complicado 2021 en el que no pudo conseguir los resultados esperados.

En el dobles definitivo fueron los expertos John Peers y Luke Saville los que prolongaron el festín de la Ken Rosewell Arena al superar al propio Berrettini y Simone Bolelli por 6-3 y 7-5.

En la segunda jornada del grupo B, Italia se enfrentará a Francia y Australia se medirá con Rusia.