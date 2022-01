Las bajas por contagios y lesiones condicionan el Mallorca-Barça

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, durante la rueda de prensa de este sábado en la ciudad deportiva Joan Gamper, en la víspera del encuentro de LaLiga Santander contra el RCD Mallorca. EFE/Alejandro García

Palma, 2 ene (EFE).- El Real Mallorca y el FC Barcelona se enfrentarán este domingo en un partido condicionado por las numerosas bajas en ambos equipos y con menos aficionados en las gradas de Son Moix como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

El Barcelona presenta una situación límite, con 8 contagiados, que sumados a los lesionados y sancionados del equipo de Xavi Hernández completan un total de 16 bajas.

El club balear tiene cuatro jugadores contagiados y no podrá llenar los más de 21.000 asientos de Son Moix -como era habitual en las visitas de los azulgranas- tras la decisión de Sanidad de reducir el aforo de los estadios al 75 por ciento.

El once que Luis García Plaza ponga en liza para defender tres puntos vitales en su objetivo de mantener una distancia prudente de la zona de descenso tendrá "hasta siete bajas", según anunció el técnico.

Cuatro de las ausencias lo serán por la covid-19, aunque el club sigue sin hacer públicos sus nombres. Asimismo, las lesiones dejarán fuera de la lista de convocados a Raillo, Hoppe, Joan Sastre, Amath y el meta Greif, salvo que algunos de ellos experimente una mejoría en las últimas horas.

El Mallorca afrontará el partido tras las malas sensaciones que dejó en el seno del equipo la abultada derrota en Granada (4-1), pero con la satisfacción de que, ocurra lo que ocurra ante el Barça, cerrará la primera vuelta sin haber estado en la zona de descenso en ninguna de las 19 jornadas disputadas.

En su estadio, el equipo bermellón ha sumado 12 puntos de 27 puntos en juego tras 2 victorias y 6 empates y una derrota; en la isla, solo el Atlético Osasuna ha ganado (2-3), pero la racha de empates han frenado su progresión en la tabla.

García Plaza podría alinear de salida a Take Kubo y a Kang-In Lee. El japonés y el surcoreano han demostrado ser determinantes en la creación del juego de ataque y los dos han marcado en Madrid: Kubo anotó el gol de la victoria en el Wanda Metropolitano (1-2) y Kang-in, el del honor en la goleada (6-1) encajada en el Santiago Bernabéu.

En el Barcelona, causarán baja por Covid-19 los defensas Dani Alves, si bien todavía no está inscrito, Sergiño Dest, Jordi Alba y Alejandro Balde; los centrocampistas Pablo Páez Gavira 'Gavi', sancionado de todas formas, y Philippe Coutinho; y los delanteros Ousmane Dembélé y Ez Abde.

Además, en el centro del campo Sergio Busquets será baja por sanción, mientras que Sergi Roberto y Pedro González 'Pedri' lo serán por lesión. En la delantera, continúan con problemas físicos Ansu Fati, Martin Braithwaite, Memphis Depay, así como el nuevo fichaje, Ferran Torres, que aún no ha podido ser inscrito. Por último, el delantero Yusuf Demir ya no cuenta para Xavi y tiene permiso del club para buscar un nuevo destino.

Así, el técnico azulgrana tan solo tiene once jugadores disponibles con ficha del primer equipo: los porteros Ter Stegen y Neto; los defensas Gerard Piqué, Ronald Araujo, Eric Garcia, Samuel Umtit, Clément Lenglet y Óscar Mingueza; los centrocampistas Frenkie de Jong y Riqui Puig; y el delantero Luuk de Jong.

Una situación extrema para el técnico Xavi Hernández, que estará obligado por reglamento a tener en el campo como mínimo a siete jugadores del primer equipo. Por ello, para completar la alineación deberá contar más que nunca con los futbolistas del filial. Los centrocampistas Nico González y Álvaro Sanz y los delanteros Ferran Jutglà e Ilias Akhomach cuentan con muchos números de tener protagonismo.

El Barça empezará el año con la intención de seguirse acercando a la zona de Liga de Campeones, situada ahora a dos puntos, tras haber finalizado el 2021 con un buen sabor de boca gracias al triunfo ante el Elche en el Camp Nou y al empate ante el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán, donde se vio una de las mejores versiones del conjunto azulgrana de este curso. Xavi tiene como propósito sumar puntos y seguir creciendo futbolísticamente, a pesar de las circunstancias.

- Alineaciones probables:

Mallorca: Reina; Maffeo, Russo, Valjent, Costa; Baba, Ruiz de Galarreta, Dani Rodríguez; Kubo, Ángel y Kang in Lee.

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Eric Garcia, Piqué, Araujo; Riqui Puig, Nico, Frenkie de Jong; Ilias Akhomach, Jutglà y Luuk de Jong.

Árbitro: Mateu Lahoz (Comité Valenciano).

Estadio: Visit Mallorca

Clasificación: Mallorca, 15º, 20 puntos, FC Barcelona, 7º, 28 puntos.

El entorno: Los 15.600 abonados del Mallorca tienen garantizada la entrada tras la reducción al 75 por ciento del aforo del estadio Son Moix aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

La estadística: La última vez que el FC Barcelona jugó en Son Moix fue en junio de 2020, en un partido que se disputó sin público debido a las restricciones en los estadios de fútbol por la pandemia del coronavirus. El Barça ganó 0-4 con goles de Arturo Vidal, Martín Braithwaite, Jordi Alba y Leo Messi. E