Las 5 fotos imperdibles de Greeicy que están arrasando en Instagram

Perdón la intensidad pero, primero??? Ustedes saben que si aparezco es porque estoy feliz y segundo?? llevaba mucho con ganas de chicanearles mi barriguiña🦋 Que estos días nos permitan tomar la fuerza para continuar siempre con más ganas … Que el 2022 seamos mejores que el 2021. Pd: Recuerden que tenemos show en BOGOTÁ, MEDELLÍN Y CALI 🌺 En mis historias les dejo el link para que podamos vernos esos días🌼





Día lluvioso pero sabroso 🦋 Estar desconectada me conecta con un montón de cosas que me recuerdan quien soy 🌼 Pero eso no significa que si has hecho parte de mi vida no te esté pensando por estos días. Si sos de esas personas te digo que te quiero y que gracias por hacer parte de este largo camino. Les aprendo a todos y los admiro a todos. Ustedes saben quienes son 👊🏼💙





Buenos días 🌺 Preparando mi panza para los shows 🔥 La vamos a pasar increíble 🦋





QUEDAN MUY POCAS BOLETAAAAS🦋 CALI - BOGOTÁ - MEDELLÍN G R A C I A S. Será maravilloso estar ahí con ustedes y volver a cantar juntos 🌺 Pd: gracias al compañero más maravilloso que puedo tener por mi videito 🛹. #attamor





Todas las mañanas me muevo un poquito así para no perder la costumbre. Es muy raro y un poquito mas difícil hacerlo con barriguiña pero se siente sabroso 🌼

Greeicy Yeliana Rendón Caballos nació el 30 de octubre de 1992 en Cali, Colombia. Más conocida como Greeicy, es una actriz y cantante colombiana, conocida por su personaje de Daisy O'Brian McLaren en la serie de televisión Chica vampiro.

Su primera aparición en televisión fue en 2007, en la segunda temporada del reality show Factor Xs, en donde fue apadrinada por el cantante José Gaviria. Su primer papel en televisión como actriz, fue en 2009 en la telenovela, Cuando salga el sol, como Carolina Parra.​ Al siguiente año, fue llamada por Sergio Cabrera para interpretar a Sierva en la telenovela La Pola.

El 3 de agosto de 2017, debutó como cantante solista con el lanzamiento de su primer sencillo, «Brindemos», seguido de «Error» y «Despierta», respectivamente. En noviembre de 2017, lanzó «Amantes», en colaboración con el cantante colombiano Mike Bahía. El sencillo obtuvo un mayor éxito y le valió a Greecy para obtener un mayor impulso en su carrera como cantante solista.

En agosto de 2018, participó en el programa de televisión mexicano, Mira quién baila para Televisa y Univisión, en donde resultó ganadora. El programa fue una adaptación del programa de televisión estadounidense, Dancing with the Stars