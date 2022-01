Las 5 fotos de Jorge Cardenas que están arrasando en Instagram

Jorge Cardenas (@cardenasjorgee) publicó en las últimas horas una serie de publicaciones en su cuenta de Instagramque demuestran una vez más su popularidad en internet. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 4.639 de interacciones entre sus fans.

FELIZ CUMPLEAÑOS A MI @analuciado. El amor de mi vida a quien le he podido festejar 15 y no me canso de celebrar su vida y el hermoso ser que DIOS puso en mi camino. Ruego por ella, por su felicidad, por sus logros, por su salud y bienestar cada día. Verla sonreír hace que mis días brillen más bonito. DIOS te bendiga cada día de una larga vida,plena y feliz. 🎁🎊🎉🎈👏🏽👏🏽👏🏽❤️





Un feliz muy feliz cumpleaños pasé🎊🎉🎂🎁 @jayzinho10 @eduardomorenoofficial @galindoalba @analuciado





Hoy celebramos 13 años de matrimonio con mi @analuciado. Sin duda un “si, acepto” que podría repetir mil veces. Han sido años absolutamente felices. Hemos vivido mil experiencias maravillosas, nos hemos apoyado en las buenas y las no tan buenas. DIOS, el amor y el respeto han sido la clave. Que DIOS nos siga bendiciendo, guiando y protegiendo.





#tbt de nuestro primer viaje con mi @analuciado cuando ni siquiera imaginábamos el maravilloso camino que hemos recorrido juntos y la cantidad de viajes a lugares extraordinarios que hemos compartido. Que bendición!





Una escapada al mar es lo mejor para recargar batería. Con mi @analuciado, sol, arena y mar;plan perfecto. #miami #sea #life #loveislove

Jorge Eduardo Cárdenas Londoño (Cali, Colombia, 27 de noviembre de 1970), conocido como Yoyi, inició su carrera musical profesionalmente en los años noventa con el grupo Luna Verde.

Estudió Ingeniería Industrial en la Pontificia Universidad Javeriana. Desde muy joven tomó cursos de teatro e interpretación. A la edad de 11 años recibió la Cruz de Calatrava y la Gran Cruz de Calatrava el año siguiente, como ganador en el concurso más importante a nivel musical en el Valle de Cauca. Más tarde participó en el festival Mono Nuñez y en Festibuga. En esos años, formó su primer grupo de rock Kinessis, con su primer gran éxito en 1990.

El productor Eduardo Paz lo promociona como cantante para el grupo Luna Verde. Grabó tres discos con este grupo donde tienen gran repercusión en Venezuela, Perú y Ecuador. Como actor de telenovelas trabajó en producciones como Las Juanas, Por qué diablos, La viuda de blanco, Sobrevivir y Zona Rosa.

El año 1996 ganó el premio al mejor actor revelación y es nominado varias veces como mejor actor. En la actualidad sigue cantando y actuando, fue parte del elenco de una nueva novela sobre la vida de Celia Cruz y participó recientemente en el reality de Caracol TV Tu cara me suena.