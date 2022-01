"King Kazu" quiere jugar con el Suzuka y seguirá en activo con 55 años

El japonés Kazuyoshi ""Kazu"" Miura (I), uno de los principales ídolos futbolísticos de su país, en una foto de archivo. EFE/José Mauriz

Tokio, 02 ene (EFE).- El delantero japonés Kazuyoshi Miura, más conocido por sus aficionados como "King Kazu", ha anunciado su intención de fichar por el Suzuka Point Getters para la temporada de 2022, con lo que seguirá en activo en el fútbol profesional a los 55 años.

"Aún no he firmado, pero estoy haciendo los ajustes finales”, afirmó el delantero japonés en declaraciones recogidas este domingo por la cadena pública NHK.

El Suzuka, donde hasta el pasado julio entrenaba la española Milagros Martínez y que juega en la cuarta división de la liga nipona, está dirigido por el hermano mayor de Miura, Yasutoshi (56).

El hasta ahora equipo de "King Kazu", el Yokohama FC, había mostrado interés en retenerlo para la próxima temporada, que el club disputará en la segunda división de la J-League (J2) tras descender este año desde primera al terminar último en la clasificación.

Miura, de 54 años, habría optado por el Suzuka con la esperanza de tener más minutos en el campo, tras haber salido brevemente sólo en tres partidos de copa, según filtraciones a la prensa.

El futbolista comentó la semana pasada que estaba manteniendo negociaciones con ocho equipos interesados en ficharlo.

"King Kazu" renovó el pasado 10 de marzo de 2021 su récord como el jugador de mayor edad en saltar al terreno de juego en la máxima categoría de la liga japonesa con 54 años y 12 días, cuando salió durante la derrota por 2-0 frente al Urawa Reds.

El delantero no logró marcar ningún tanto, quedándose con la espina clavada de intentar batir a Zico como el goleador de mayor edad de la J1. El brasileño logró este hito con el Kashima Antlers en 1994 a la edad de 41 años, 3 meses y 12 días.

Miura cumplirá 55 años el próximo 26 de febrero y afrontará su trigésimo séptimo año de carrera en el fútbol profesional, que comenzó cuando emigró a Brasil en los años ochenta con 15 años. En el país sudamericano militó en Santos, Palmeiras y Coritiba.

Al regresar a Japón, Miura se convirtió en el principal goleador nacional de la recién instaurada J-League con el Verdy Kawasaki, equipo en el que logró 100 goles a lo largo de ocho temporadas.

"King Kazu" fue el primer japonés en jugar en Italia (estuvo en el Génova) y también disputó una temporada en el Sydney australiano y otra en el Dinamo de Zagreb croata.

También fue la gran estrella de la selección nipona en los años noventa aunque, ya con 31 años, fue excluido en el último momento de la lista de 22 jugadores que fueron seleccionados para el Mundial de Francia en 1998, el primero que disputó Japón en su historia. EFE

