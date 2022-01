14-04-2021 Javier García Obregón nos confiesa cómo está viviendo la familia las Navidades. MADRID, 2 (CHANCE) Dos días antes del 31 de diciembre, Ana Obregón anunciaba a través de sus redes sociales su positivo en Covid y su imposibilidad de presentar las Campanadas de TVE con Anne Igartiburu como estaba previsto... Una noticia que nos dejaba muy preocupados y que nos entristecía al saber que este año no veríamos a la actriz en pantalla dando la bienvenida a este 2022. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Dos días antes del 31 de diciembre, Ana Obregón anunciaba a través de sus redes sociales su positivo en Covid y su imposibilidad de presentar las Campanadas de TVE con Anne Igartiburu como estaba previsto... Una noticia que nos dejaba muy preocupados y que nos entristecía al saber que este año no veríamos a la actriz en pantalla dando la bienvenida a este 2022.



Europa Press Reportajes ha podido hablar en exclusiva con Javier García Obregón y, como no podía ser de otra manera, le hemos preguntado por cómo se encuentra su hermana Ana tras dar positivo en Covid: "Como todo español que se confina, en casa con mucho cuidado de no contagiar a nadie y en principio sin ningún síntoma importante".



El empresario nos ha asegurado que su hermana está triste por no haber podido dar las Campanadas: "Con mucha tristeza porque tenía mucha ilusión". Y es que ya sabemos que para la actriz era un momento muy especial ya que se reencontraba de nuevo con ese público que le ha mostrado todo su cariño y amor en estos meses tan complicados para ella.



Sobre cómo ha pasado su padre la Navidad y su estado de salud, Javier García Obregón nos ha comentado que: "Bien, acompañado de todos. Con mucha atención porque estamos todos muy pendientes de él. Son unas Navidades tristes, pero bueno, hay que seguir adelante".