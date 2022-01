Imanol Arias nos desvela sus propósitos para este 2022

02-01-2022 IMANOL ARIAS EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 2 (CHANCE)



Europa Press Reportajes ha hablado con Imanol Arias en exclusiva a pocos días de terminar el pasado 2021 y se mostraba de lo más feliz por terminar el año encima de los escenarios.



Orgulloso de poder compartir escenario con su hijo en 'Muerte de un viajante' nos confesaba que para él: "Es como trabajar con un primer actor, pero más exigente, nos llevamos muy bien, es un proyecto que nunca se ha dado, que padre e un hijo hayan muerte de un viajante, para mí es una alegría, supongo que para él también porque es su primer protagonista en el teatro estar bien arropado por una compañía".



El intérprete manda un cariñoso mensaje a Antonio Resines y a su familia: "ojalá que salga para adelante, los quiero mucho a él y a su pareja, sé lo que ella dice, creo que en este caso las opiniones son cariñosas, pero hay que dejar que la familia diga, Ana ha dicho que está estable, así que hay que enviarle ánimos".



En cuanto a cómo es su vida ahora, el actor nos confiesa que: "Mi vida ahora es eso, vivo solo, trabajo, la serie también, ahora cuando termine en marzo me voy a argentina mi vida es eso, descansar, pero con trabajo". El actor de 'Cuéntame' no piensa en la retirada y asegura que le quedan muchos años encima de las tablas: "Yo creo que los que han decidido retirarse ya lo tienen todo hecho, a mí me queda mucho por hacer, mi vida me impide retirarme, si tenía alguna posibilidad de retirarme ya no la tengo, tengo claro que me quedan muchos años, si aguanto bien, veinte años. Tengo que recuperar todo lo que no está y hacer lo que me gusta".



Sobre los propósitos para año nuevo, Imanol desvela que quiere mejorar en todos los sentidos: "Tengo que estar muy concentrado, le pido tranquilidad, tener la cabeza centrada, ser consciente de lo que pasa y no creerme la mitad de las cosas que me cuentan, cuidar a mi familia que es lo que más quiero, que se vayan resolviendo los problemas que quedan pendientes, mejorar la relación con todo el mundo, incluso con vosotros. Cada año es una oportunidad nueva".