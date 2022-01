Houellebecq regresa con un thriller político con tintes románticos

El escritor francés Michel Houellebecq. en una imagen de archivo. EFE/Oliver Berg

París, 2 ene (EFE).- El autor más controvertido de las letras francesas (y uno de los más leídos), Michel Houellebecq, regresa este 7 de enero a las librerías con su libro "Anéantir", un thriller político de cerca de 700 páginas sobre el que ya se han filtrado algunos detalles.

La fecha de la salida de la novela llega tres años después día por día de la publicación en francés de "Serotonina", su anterior obra, y siete años más tarde de "Sumisión", lanzada el mismo día que tuvo lugar el ataque contra la sede del satírico Charlie Hebdo.

Nadie se ha pronunciado sobre si la elección de la fecha es casual o no, pero la editorial Flammarion prepara con mimo esta publicación cuya primera edición contará con 300.000 ejemplares.

"Anéantir", que en español se traduce como "aniquilar", saldrá en francés en una cuidada edición de tapa dura con un diseño minimalista decidido por el propio autor: su nombre, el de la editorial y el título son lo único que aparecen en la portada, escrito en minúscula en negro salvo el nombre del libro, en rojo.

También el precio fijado por la editorial francesa, 26 euros, es más elevado que otras novelas de Houellebecq, señal de la importancia que parece tener este libro para el creador.

Más de 700 páginas para dar forma a la novela, situada en la Francia de 2027 durante las elecciones presidenciales. En un autor como Houellebecq, que tiene hoy 65 años y a quien muchos le otorgan poderes de clarividencia, tampoco esta decisión resulta casual en vista de las presidenciales que se celebran en Francia en abril.

DESCARGAS ILEGALES EN INTERNET

A mediados de diciembre, 600 periodistas recibieron un ejemplar del libro con la orden de no hablar de su contenido hasta el 30 de diciembre, cuando las primeras pistas empezaron a conocerse.

Sin embargo, como sucedió con "Sumisión", un documento PDF con la edición pirata del libro empezó a circular en internet hace varios días y según la prensa francesa habría sido descargado más de 8.000 veces.

Una filtración que ha indignado a la editorial, cuyos servicios jurídicos e informáticos han tratado de obtener el cierre de las páginas piratas, de momento sin resultados, pues el número de identificación del libro está incompleto y el escaneado de las páginas a partir de hojas sueltas es impecable.

En definitiva, detalles a los que Francia está poco acostumbrada y que muestra la potencia del fenómeno Houellebecq.

CRÓNICA POLÍTICA CON TINTES ESPIRITUALES

El autor tan solo ha concedido una entrevista al vespertino Le Monde para la ocasión, tras haber asegurado públicamente que le molesta dar entrevistas porque las buenas respuestas se le ocurren cuando el encuentro ya ha terminado y porque, según dijo en un encuentro en la Sorbona, el interlocutor no suele estar a la altura.

El libro vuelve a tener de escenario el atípicamente parisino distrito 13 de París, uno de los más populares, residenciales y dispares al estilo "Haussmaniano" de la capital francesa, en el que precisamente vive Houellebecq.

Los primeros apuntes sobre la sinopsis revelan al protagonista, Paul Raison, un alto funcionario de 47 años del Ministerio de Economía y Finanzas que buscar salir del vacío existencial de su vida y recuperar los lazos con su padre.

Un thriller político que, según Le Monde va en la línea de éxitos como "Las partículas elementales" o "Serotonina", donde las aventuras casi oníricas del protagonista reflejan un mundo de mediocridad, soledad y búsqueda incesante del sentido de la vida a través del sexo, el amor y el humor.

“Me interesan mucho los sueños, estoy contento de haber puesto tantos en 'Anéantir'. El sueño original está en el origen de toda actividad de ficción, por eso he pensado siempre que todo el mundo es creador, porque todo el mundo reconstruye fantasías a partir de elementos reales e irreales", ha confesado el escritor en Le Monde.

Con un trasfondo de elecciones, misteriosos atentados terroristas y paisajes burocráticos, "Anéantir" es la primera parte de una historia divida en dos y cuenta con algunos personajes inspirados de la realidad, como el ministro francés de finanzas Bruno Le Maire, que según varias pistas sería el jefe de Raison, hijo de un exempleado de los servicios secretos.

Una trama de espías, misterio, amor y política hila la novela, que según el autor parte de la tentación de los protagonistas de hallar el Bien, y ha sido situada por la prensa gala entre "el nihilismo y el romanticismo".

En español, su publicación en la editorial Anagrama está prevista a finales de agosto, cuando aparecerá también la traducción en catalán.

María D. Valderrama