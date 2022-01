Gobierno de México pide acatar medidas contra la covid en el regreso a clases

Fotografía de archivo de una profesora que toma la temperatura a un alumno durante el regreso a clases del preescolar Carrusel Mágico, en la ciudad de León, estado de Guanajuato (México). EFE/ Luis Ramírez

Ciudad de México, 2 ene (EFE).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) de México llamó este domingo a acatar las medidas contra la covid-19 en el regreso a clases presenciales, este lunes, tras las vacaciones de invierno.

Además, recordó que, en las primeras semanas de 2022 y en coordinación con las autoridades de Salud, locales y federales, se llevará a cabo la vacunación de refuerzo al personal educativo

En un comunicado, la dependencia dijo que para evitar cualquier contagio de la covid-19 es necesario que las comunidades escolares, entre ellas, personal docente y de apoyo a la educación, alumnos, padres de familia, tutores y autoridades educativas, acaten las recomendaciones contenidas en la guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas.

Apuntó que, como lo establece el calendario escolar vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, este 3 de enero se reanuda el servicio educativo en las 32 entidades del país.

También informó que durante la primera semana de enero se suspenderán las clases únicamente el jueves 6, por lo que, el viernes 7 estudiantes y docentes de educación básica llevarán a cabos sus actividades con normalidad.

La SEP también recordó que durante las primeras semanas de 2022 se realizará la vacunación de refuerzo a maestras, maestros, personal administrativo y de apoyo a la educación, para garantizar la seguridad en las escuelas y la operación del servicio educativo.

La dependencia dijo que es importante la participación de padres de familia y tutores en la aplicación de los protocolos sanitarios, como el uso de cubrebocas y gel antibacterial, además de la revisión periódica de temperatura.

Al tiempo que les recomendó vigilar que sus hijas e hijos no presenten algún síntoma cómo fiebre, tos, catarro o escurrimiento nasal y, en caso contrario, informar a las autoridades escolares.

El regreso a clases en México tras las vacaciones de invierno se dará en medio un repunte en los contagios, cifra que en el último día de 2021 superó los 10.000 casos.

Al 31 de diciembre de 2021, la Secretaría de Salud (SSa) de México informó que el país acumulaba 299.428 decesos y 3.979.723 de contagios.

Según las autoridades sanitarias, México detectó a la primera persona contagiada con la variante ómicron el 3 de diciembre y desde entonces suman más de 40 casos confirmados por los Gobiernos estatales de Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Sinaloa.

Pero, según datos de la plataforma Gisaid (por su nombre en inglés (Global Iniciative on Sharing All Influenza Data), hasta el 31 de diciembre en el país había ya 254 casos de contagios de ómicron.

El Gobierno de México anunció, desde la llegada de ómicron, que no habría ninguna restricción extraordinaria para estas festividades, más allá de la "solicitud" de utilizar cubrebocas y gel hidroalcohólico.

A diferencia de otros países, México pasó unas fiestas navideñas sin restricciones por la pandemia.