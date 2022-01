Fútbol/Primera.- (Previa) El Sevilla busca afianzar el segundo puesto en Cádiz y el Villarreal, prolongar la racha

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Sevilla, segundo clasificado de LaLiga Santander, viaja este lunes a Cádiz para tratar de refrendar su posición 'Champions' (21.15 horas), en una decimonovena jornada en la que el Villarreal aspira a prolongar su buena racha ante el colista Levante (19.00 horas) y en la que Osasuna y Athletic Club se enfrentan para empezar el año con victoria (21.00 horas).



Los de Julen Lopetegui, que interrumpieron en su último partido de 2021 una racha de tres victorias ligueras seguidas ante el FC Barcelona (1-1), suman 38 puntos, a ocho puntos del líder Real Madrid -aunque con un partido menos-, y afrontarán el primer duelo de una intensa semana en la que también se medirán con el Real Zaragoza en Copa y con el Getafe en Liga.



El cuadro nervionense no podrá contar en el Nuevo Mirandilla con el sancionado Jules Koundé, los lesionados Suso, Erik Lamela y Jesús Navas ni con varios jugadores positivos por coronavirus, de los que el club no ha desvelado su identidad.



El Cádiz (14), mientras, recibirá a los sevillistas a un punto de la zona de salvación y con la necesidad de cortar una serie de cinco partidos ligueros sin ganar, todo en un duelo en el que Álvaro Cervera no dispondrá de Santiago Arzamendia, el 'Choco' Lozano, Salvi Sánchez, Iza Carcelén, Rubén Sobrino, Iván Alejo, Alberto Perea ni Víctor Chust.



En el Estadio de la Cerámica, el Villarreal busca en el derbi valenciano ante el Levante su cuarto triunfo consecutivo para tratar de acercarse a Europa, cuatro unidades por encima de sus 25. El pase a octavos de la Liga de Campeoens y los buenos resultados ante Rayo (2-0), Real Sociedad (1-3) y Deportivo Alavés (5-2) han dado un nuevo aire al conjunto de Unai Emery.



En la situación opuesta se encuentra el cuadro granota, que no sabe lo que es ganar en la competición doméstica esta temporada; el italiano Alessio Lisci será el encargado de tratar de enderezar el rumbo del equipo (8), que acumula 8 empates y 10 derrotas y que está a siete puntos de la permanencia.



El lesionado Rubén Peña es baja segura para un encuentro en el que podría regresar Arnaut Danjuma al cuadro castellonense, con Paco Alcácer y Francis Coquelin como dudas. El Levante no tendrá a disposición ni a Pepelu y Roberto Soldado, por sanción, ni a Shkodran Mustafi y Sergio Postigo, por lesión.



Por último, Osasuna quiere poner fin ante el Athletic Club a una serie de nueve partidos de Liga sin ganar; desde que superó al Villarreal a mediados de octubre, los de Jagoba Arrasate (22) solo han ganado en Copa, y marchan decimoterceros a siete unidades tanto de los puestos europeos como del descenso.



Los 'leones' (24), mientras, despidieron el año cayendo con el Real Madrid (1-2) y solo han sumado una victoria -ante el Real Betis (3-2)- en los últimos diez choques. Aun así, los de Marcelino García Toral se encuentran a cinco puntos de Europa.



Además del lesionado Asier Villalibre, tampoco podrán participar en el partido por el Athletic Unai Núñez, Iñigo Lekue, Oier Zarraga ni Raúl García, todos positivos por coronavirus. Osasuna no contarán con el 'Chimy' Ávila, Iñigo Pérez, Jesús Areso, Darko Brasanac, Iván Barbero, Aridane Hernández ni Manu Sánchez.



--PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA SANTANDER.



Villarreal - Levante. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 19.00.



Osasuna - Athletic Club. Ortiz Arias (C.Madrileño) 21:00.



Cádiz - Sevilla. Alberola Rojas (C. C.Manchego) 21.15.