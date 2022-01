Fútbol/Primera.- Crónica del Mallorca - FC Barcelona, 0-1

02-01-2022 Mallorca - Barcelona DEPORTES LALIGA



El Barça pega el salto en Mallorca



Un cabezazo de Luuk de Jong y un paradón de Ter Stegen ponen a los de Xavi quintos sufriendo con las bajas



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona venció (0-1) este domingo al Mallorca en la jornada 19 de LaLiga Santander celebrada en el Visit Mallorca Estadi para cerrar la primera vuelta de competición en quinta posición, con un panorama mucho menos oscuro que el de hace pocas semanas y gracias al tanto de Luuk de Jong y una salvadora parada de Ter Stegen a Jaume Costa en el descuento.



Dos meses después de la destitución de Ronald Koeman, los brotes verdes en el equipo culé siguen apareciendo, con mayor o menor lucimiento. En Palma, al Barça le tocaba más que nunca ganar como fuera, con una grave situación de bajas que llevó a Xavi a calificar de "locura" la postura de LaLiga de no aplazar el partido.



El de Terrassa recordó eso sí que los tres puntos eran vitales y lo fueron aún más poco antes de echar a rodar el balón. Desde el líder Real Madrid, hasta Rayo, Betis o Real Sociedad, fueron muchos los tropiezos a aprovechar por un Barça que escaló hasta la quinta posición gracias a un cabezazo de Luuk de Jong en el 44'.



No era el día del 'tiki-taka', sino de aprovechar lo que tenían en el césped. En la previa, Xavi contó 18 bajas, entre lesiones y coronavirus, aunque pudo contar al final y en el banquillo con Lenglet y Umtiti. Así, un De Jong que está pendiente de su futuro en este mercado de invierno fue referencia culé, mientras Riqui Puig, Jutglà o Ilias buscaban los huecos.



El delantero holandés se destapó en un minuto que pudo ser de gloria si no es por la madera. Primero el poste y después el larguero, tras una espectacular chilena, se le resistió el gol. El susto despertó a un Mallorca también con bajas, que había apostado por la contra sin encontrar ninguna, pasando a jugar en campo rival aunque sin llegar a probar a Ter Stegen.



El Barça perdía el control del partido cuando al borde del descanso de nuevo la conexión Mingueza-De Jong dejaba ese cabezazo del 0-1, con una salida muy en falso de Reina. La segunda parte siguió en el aire, sin un dominador claro aunque Kang-in Lee, Dani Rodríguez y Ángel seguían sin aparecer en el ataque mallorquín.



El Barça avisó con Nico, quien dejó su sitio al debutante Álvaro Sanz --también se estrenó en Primera Pedrola--, y de nuevo a balón parado con Piqué o De Jong. Sin sufrir, el equipo de Xavi parecía pedir la hora sabiendo que de recursos andaba escaso; Mingueza también pidió el cambio por molestias. En el bando local, Luis García movió mucho el banquillo pero en la acumulación de efectivos, más garra que fútbol, no logró una clara ocasión.



El Barça trató al menos de hacer la presión, de no dejar espacios. Quemando naves, el Mallorca terminó volcado con una serie de centros que no encontraron rematador hasta que en el 92', Costa apareció solo en el segundo palo. El remate a bocajarro lo sacó Ter Stegen para dejar de estar señalado y guardar tres puntos vitales para un Barça que da el salto en la tabla dos meses después del cambio en el banquillo. Los baleares ven acercarse la zona roja.



FICHA TÉCNICA:



--RESULTADO: MALLORCA, 0 - FC BARCELONA, 1. (0-1, al descanso).



--ALINEACIONES:



MALLORCA: Manolo Reina; Maffeo, Russo, Valjent, Jaume Costa; Baba (Ruiz de Galarreta, min.61), Battaglia (Abdon Prats, min.84), Sánchez (Mboula, min.70), Kang-in Lee (Javier Llabrés, min.71), Dani Rodríguez; Ángel (Fer Niño, min.61).



FC BARCELONA: Ter Stegen; Araújo, Piqué, Eric García, Mingueza (Lenglet, min.76); Frenkie de Jong, Nico (Álvaro Sanz, min.71), Riqui Puig; Jutglà, Ilias Akhomach (Estanis Pedrola, min.80), Luuk de Jong.



--GOL:



0 - 1, min.44, Luuk de Jong.



--ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C. Valenciano). Amonestó a Costa (min.83), Prats (min.89), Maffeo (min.94), Dani Rodríguez (min.94) y Valjent (min.96) por parte del Mallorca. Y a Jutglà (min.79) y Lenglet (min.94) en el Barça.



--ESTADIO: Visit Mallorca Estadi, 14.654 espectadores.