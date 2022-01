Fútbol/Primera.- Crónica del Getafe - Real Madrid, 1-0

El Coliseum frena al Real Madrid



Un solitario gol de Ünal da la victoria al Getafe y pone fin a la buena racha blanca



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid ha caído este domingo en el Coliseum Alfonso Pérez (1-0) en su primer partido de 2022, un duelo de la decimonovena jornada de LaLiga Santander en la que el líder se mostró falto de ideas y pagó caro un error defensivo de Éder Militao que propició el tempranero gol de Enes Ünal para el Getafe.



Tres meses después de su hasta entonces única derrota liguera ante el Espanyol, los de Carlo Ancelotti hincaron la rodilla tras ser incapaces de neutralizar el tanto del delantero turco después de un fallo del brasileño, en un partido que sirvió para evidenciar que Eden Hazard no entra de inicio en los planes del técnico italiano.



Sin Vinícius, la referencia atacante blanca en los últimos meses y ausencia este domingo tras dar positivo por coronavirus, el belga no encontró sitio en un once titular en el que Rodrygo y Marco Asensio completaron el tridente arriba con Karim Benzema.



Fue, sin embargo, un ariete del cuadro azulón el que desató la tormenta antes de que se cumpliera el minuto 10 de partido. Tras un error de Éder Militao, que trató de regatear a Enes Ünal y salir con el balón, el delantero turco le robó el esférico y se plantó ante Courtois para superarle en el mano a mano (min.9).



Todavía pudieron incrementar la cuenta los de Quique Sánchez Flores cuatro minutos más tarde en una cesión de Alaba para el portero madridista, que tuvo que tirarse para despejar y en la que Aleñá estuvo a punto de sorprender en el rechace. Luka Modric, superado el cuarto de hora, también avisó en un disparo que impactó en el larguero.



A pesar de adueñarse del balón, el cuadro blanco era incapaz de generar ocasiones claras, atascado en ataque y con un único disparo entre los tres palos en toda la primera mitad. Justo antes del descanso, Militao pudo resarcirse de su fallo en el gol despejando a saque de esquina un tiro de Maksimovic.



Ancelotti buscó soluciones con la entrada de Hazard en la reanudación, pero el líder no acababa de carburar, con un Benzema ausente e impreciso. Pidió penalti en un agarrón de Damián Suárez sobre Marcelo que el colegiado no pitó, y probó a Soria en un disparo lejano de Casemiro que el guardameta getafense mandó a córner.



Sin ideas, el partido fue muriendo y solo Isco, que en el descuento volvió a exigir al portero local con un remate de cabeza que este atrapó en dos tiempos, puso chispa a un final con el que los madridistas encajan su segunda derrota liguera del curso.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GETAFE, 1 - REAL MADRID, 0 (1-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



GETAFE: Soria; Damián Suárez, Cabaco (Nyom, min.83), Mitrovic, Cuenca, Olivera; Arambarri, Maksimovic, Aleñá (Florentino, min.74); Sandro (Mata, min.64) y Enes Ünal (Jankto, min.83).



REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez (Peter, min.85), Militao, Alaba, Mendy (Marcelo, min.46); Casemiro, Modric, Kroos (Isco, min.85); Asensio (Hazard, min.46), Rodrygo (Mariano, min.67) y Benzema.



--GOLES.



1-0, minuto 9: Ünal.



--ÁRBITRO: Melero López (C.Andaluz). Amonestó a Damián Suárez (min.56), a Arambarri (min.82) y a Olivera (min.95) por parte del Getafe y a Rodrygo (min.21) y a Casemiro (min.87) por parte del Real Madrid.



--ESTADIO: Coliseum Alfonso Pérez.