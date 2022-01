Fútbol/Primera.- (Crónica) Aspas toma el Villamarín y la Real no puede con el Alavés

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Real Betis y la Real Sociedad sufrieron sendos reveses de Año Nuevo este domingo en sus aspiraciones europeas, al caer (0-2) ante el RC Celta y empatar (1-1) contra el Deportivo Alavés, mientras que el Elche y el Granada firmaron tablas (0-0) con polémica.



El cuadro bético cedió en el Benito Villamarín a una tarde inspirada de Iago Aspas, autor de los dos tantos, 10 ya en Liga. A los de Manuel Pellegrini, que guardan la tercera plaza pese a la derrota, les faltó chispa tras las uvas y verticalidad en los momentos de posesión. El Celta se replegó bien y tuvo pegada.



De inicio de hecho fue mejor el equipo gallego, con una buena ocasión de Brais. El Betis recuperó la posesión, pero no supo hacer daño a los de Coudet. El Celta mantuvo lejos de su portería a su rival y Cervi forzó el penalti de Guardado que transformó Aspas. Sin Fekir, el Betis estaba espeso y por momentos dormido.



Así, Aspas castigó en la última jugada del primer tiempo para robar a Víctor Ruiz y hacer el 0-2. Coudet, con un Fran Beltrán jefe sobre el césped, le ganó la partida a Pellegrini también en el segundo tiempo. El Celta cumplió con creces y se llevó tres puntos para pensar en el 2022 con optimismo aún lejos de zona alta.



Mientras, la Real no cambió su racha, seis jornadas ya sin ganar, a pesar de empezar marcando en Mendizorroza. Un gran pase de David Silva a Portu, y el pase atrás para la llegada de Januzaj, quien había entrado poco antes por la lesión de Barrenetxea, supuso el 0-1. Al Alavés ya se le veían las intenciones de su nuevo técnico Mendilibar, y la entrega y presión arriba no flaqueó.



Joselu rondó el gol hasta que lo encontró de penalti a la hora de encuentro y la Real, desquiciada y desconectada como pocas veces y echando de menos a Oyarzabal, se enredó en la maraña de un Alavés que puntuó en su estreno con 'Mendi'. Otro paso en falso del equipo 'txuri-urdin' que pone en juego su plaza europea.



EL ELCHE Y LA POLÉMICA SE VUELVEN A ENCONTRAR



En el Martínez Valero, el Elche quiso más que el Granada en medio de su necesidad, y sumó un punto que le mantiene fuera de descenso después del que logró también el Alavés. Los de Francisco, quien fue expulsado por su protesta al descanso, se vieron envueltos una jornada más en la polémica arbitral y merecieron más que el 0-0.



El colegiado anuló un gol a Carrillo, tras verlo en el VAR, por una supuesta falta al meta Maximiano, pero justo antes del descanso no revisaron el posible penalti del portero al delantero. Ahí llegó la crispación local y la agonía en la reanudación con la roja a Diego González por una falta como último defensa.



Pese a jugar la segunda parte con uno más, el Granada no se animó en exceso a ir por el partido, aunque Luis Suárez tuvo un par de buenas ocasiones. Los andaluces siguen en racha sumando, siete partidos seguidos, para alejar la zona de descenso, mientras el Elche lamenta otro partido de polémicas y esa posición de riesgo.