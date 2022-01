Fútbol.- Xavi: "Hay que seguir creyendo, esta victoria significa mucho"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, dio mucho mérito e importancia a la victoria sufrida (0-1) de este domingo ante el Mallorca para acercar el "primer objetivo", que es estar entre los cuatro primeros, después de un "esfuerzo titánico" para lograr un triunfo que "significa mucho".



"Muy contento por todos y especialmente por Luuk y por Ter Stegen. Cómo ha competido el equipo me emociona. Ter Stegen estaba con menos confianza de lo habitual y nos ha salvado al final. De Jong es quien mete el gol y claro que es útil, y un profesional que trabaja. Veremos el futuro, ahora son todo hipótesis", dijo.



El preparador culé destacó en especial al delantero, por el gol, y al portero, por una parada increíble en el minuto 92, en la victoria de un Barça que llegaba a Palma con muchas bajas por lesiones y coronavirus. Con todo, los de Xavi lograron los tres puntos para ponerse quintos a uno del cuarto puesto.



"El equipo ha hecho un esfuerzo titánico. Los rivales nuestros habían perdido puntos y era una oportunidad importante, estamos a un punto de la zona de Liga de Campeones. Esta victoria significa mucho, que el equipo está unido, es una familia, refuerza mucho nuestra idea. Hay que seguir creyendo, intentar jugar como la primera parte", apuntó.



"Somos el segundo equipo que gana aquí, no era fácil. Ahora tenemos que recuperar gente pero tal cual veníamos no pintaba bien y nos marchamos con tres puntos muy importantes. El primer objetivo es estar en la zona Champions así que estamos en buen camino", zanjó.