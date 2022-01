Fútbol.- Simeone: "Dependerá de Trippier, no se puede retener a nadie"

"Jugamos con mucha ilusión y ganas"



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, celebró que su equipo sacó "ilusión y ganas" este domingo para superar (2-0) al Rayo Vallecano y cortar la mala racha de resultados, al tiempo que reconoció que Kieran Trippier pudo haberse despedido del Wanda Metropolitano.



"Era tremendamente importante ganar, los jugadores lo demostraron cómo afrontaron el partido. Con ilusión, veníamos haciendo cosas buenas también, la realidad es la contundencia y hoy el equipo estuvo ordenado, de menos a más por la presión. Cuando encontró el gol, empezaron a abrirse caminos con un segundo tiempo importante que podía haber sido un resultado más amplio", dijo.



El técnico rojiblanco reconoció en rueda de prensa que la victoria era obligada ante un Rayo que además era cuarto en la tabla. Por otro lado, el 'Cholo' fue preguntado por la posible oferta desde la Premier a Trippier, después que el jugador saliera el último del césped este domingo en aparente despedida.



"El futbolista es extraordinario, siempre nos ha dado muchas cosas buenas y es importante para nosotros. Dependerá siempre del futbolista, nosotros buscaremos que se quede con nosotros pero no se puede retener a nadie en la vida", explicó.



Volviendo al partido, Simeone destacó el trabajo coral y no temió por la posible ansiedad de Luis Suárez con el gol. "No me preocupa, lo vi con una intención enorme de estar dentro del partido. Sigue estando para darnos todo lo que tiene", dijo sobre el ariete.



"Venimos trabajando bastante para encontrar la regularidad en nuestro trabajo defensivo y el colectivo de todos, desde Oblak a Suárez, ha sido muy bueno, ante un equipo que venía muy bien en Liga, un rival a pasar en la tabla. Jugamos con mucha ilusión y ganas. Hoy se vio un equipo serio, duro, fuerte y que sabía lo que estaba buscando", añadió.



Además, el técnico del Atlético fue preguntado por su cambio de sistema. "Cuando pasamos el año pasado del 4-4-2 al 5-3-2 ocupar más los espacios hacia fuera se vieron grandes cosas. No hay un sistema que se quedará, lo marcan los futbolistas, se sintieron cómodos", terminó.