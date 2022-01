Fútbol.- Sánchez Flores: "Kroos, Modric y Casemiro eran el lugar por donde estrangular al Real Madrid"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Getafe, Quique Sánchez Flores, ha destacado el buen papel de sus jugadores y su unión para conseguir la victoria ante el Real Madrid (1-0), al que han conseguido "estrangular" tratando de secar a sus hombres en el centro del campo.



"Teníamos que decidir dónde estrangular al Real Madrid. No puedes eliminar a once jugadores, y nosotros decidimos que Kroos, Modric y Casemiro eran ese lugar donde estrangular y hacer que se sintieran incómodos. Salió bien gracias al esfuerzo de todos", declaró en rueda de prensa.



Además, el técnico madrileño aseguró que el triunfo se edificó sobre "la fuerza del grupo". "La manada es la fuerza del lobo. Somos fuertes cuando somos todos y vamos juntos, cuando potenciamos una ambición coral y colectiva. Para ganar al Real Madrid necesitas de todos, de una pizca de suerte, pero hoy la suerte la minimizamos también. Mañana estaremos pensando en el siguiente partido y en empezar de cero, hoy es día para disfrutar", subrayó.



Por ello, valoró la victoria "con mucha alegría, con reconocimiento sobre un grupo extraordinario". "Viene trabajando sobre la dificultad con la misma ambición y predisposición. Nos encontramos con un rival con muchas herramientas y muchas formas de hacer daño y vivimos un partido muy intenso hasta el final. Doy las gracias a los jugadores, al cuerpo técnico y a los aficionados, porque ganar al Real Madrid requiere de mucho apoyo", indicó.



"Antes de un partido de este tipo no miramos los números, porque sería muy deprimente. Tenemos un vestuario con una predisposición tremenda, con capacidad de hacer muchas cosas. Jugar desde fuera del descenso es un plus, era la primera vez que lo lográbamos esta temporada. Hemos marcado muy pronto, hemos podido llevar un partido diferente y conservador, pero hemos hecho lo que teníamos que hacer. Estamos contentos porque el partido se parece mucho a lo que esperábamos de él", señaló.



Por último, Sánchez Flores destacó que tienen "un espíritu combativo muy importante" y que eso les mantendrá fuera del descenso. "En los momentos más difíciles decidimos que podíamos salir, que teníamos una idea. La resiliencia es algo que nos tiene que acompañar todo este tiempo. Esto no ha hecho más que empezar", advirtió.