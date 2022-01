Fútbol.- Luis García: "Hemos merecido el empate con 45 minutos cada uno"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Mallorca, Luis García Plaza, apuntó que su equipo mereció al menos el empate y no caer (0-1) ante el Barça este domingo, después de "45 minutos para cada" uno, pero explicó que su equipo debe dar más y apretar en la segunda vuelta.



"La primera parte nos han superado, nos ha faltado mucho, agresividad, personalidad, ir de verdad, lo que este equipo ha tenido siempre. En la segunda lo hemos hecho. Les hemos igualado y podido empatar, pero no podemos jugar como la primera", dijo en rueda de prensa después de la jornada 19 de LaLiga Santander.



El preparador de los baleares destacó que no aprovecharon su mejora para lograr ese empate. "Se decide en las áreas y ellos merecían ganar y nosotros en la segunda empatar, pero ellos la meten y nosotros no. Hemos merecido el empate con 45 minutos cada uno", apuntó.



"La idea era ser más intensos y agresivos. Son 20 puntos son número de salvarse, llevamos ahora dos derrotas que el equipo podía haber dado algo más. El balance es satisfactorio pero tenemos que dar más y apretar más", añadió.



Por otro lado, Luis García se refirió a su queja por el tiempo añadido, después de un tramo final en el que el Barça no quiso que se jugara. "No sé cómo añaden los tiempos, lo he hablado con algún árbitro y no tenemos una norma clara los entrenadores. Creo que tenían que haber añadido más, tampoco creo que sea la clave del partido", terminó.