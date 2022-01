El muro charrúa derriba al Real Madrid

El centrocampista croata del Real Madrid Luka Modric (2i) chuta el balón ante su compañero Lucas Vázquez (2d) y el defensa uruguayo Mathías Olivera (i), del Getafe, durante su partido de LaLiga Santander disputado en el estadio Coliseum Alfonso Pérez de Getafe, Madrid, este domingo. EFE/Juan Carlos Hidalgo

Getafe (Madrid), 2 ene (EFE).- Una muralla uruguaya formada por Damián Suárez, Erick Cabaco, Mathías Olivera y Mauro Arambarri acabó con el Real Madrid, derrotado 1-0 por el Getafe gracias a un entramado defensivo que el conjunto de Carlo Ancelotti fue incapaz de derribar para sumar su segunda derrota del curso.

El carácter charrúa definió un duelo igualado decidido por un error garrafal del brasileño Eder Militao que no desaprovechó el turco Enes Unal. Los cuatro jugadores uruguayos fueron clave en el frenazo del Real Madrid, que puede tener problemas en su camino hacia el título si el Sevilla gana los dos partidos que tiene pendientes.

Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, confió en sus jugadores uruguayos para sostener su defensa y el centro del campo. La misión destructora de Damián, Cabaco, Olivera y Arambarri tenía varias misiones que todos cumplieron a la perfección.

ARAMBARRI, A POR MODRIC, CASEMIRO Y KROOS

El primero en cumplir fue Arambarri. El internacional uruguayo tenía una misión ordenada directamente por su entrenador, que después, en rueda de prensa, confesó que ordenó a sus jugadores frenar al trío Casemiro-Kroos-Modric para ganar el partido. Esa era la clave del choque para Quique y Arambarri tenía que emplearse a fondo para desactivar a uno de los mejores centros del campo de la Liga española.

Arambarri no decepcionó. Aunque no brilló como en anteriores ocasiones, demostró que definitivamente ha recuperado su estado de forma. Una lesión a principio de curso le privó de jugar algunos partidos y, ya recuperado, ha demostrado que es indispensable en el esquema de su equipo.

Sólo fue superado por Luka Modric durante veinte minutos del primer tiempo. El mago croata se libró de las marcas de Arambarri y de las ayudas de Nemanja Maksimovic y de Carles Aleñá para impulsar al Real Madrid hacia sus mejores minutos. Con un disparo que detuvo David Soria y con otro que golpeó en el travesaño del Getafe, pudo empatar el duelo.

Sin embargo, después de esos minutos de inspiración de Modric, Arambarri volvió a recuperar jerarquía y el Real Madrid se atascó en la construcción para beneficio del Getafe. El ex jugador de Defensor Sporting inició desde su posición las tareas defensivas que después completaron sus compañeros.

LA REDENCION DE CABACO

En los laterales, brillaron Damián Suárez y Mathías Olivera. Cada uno en un lado, se encargaron de aplacar las intentonas del francés Ferland Mendy y del brasileño Rodrygo Goes por la izquierda y de Lucas Vázquez y Marco Asensio por la derecha. En la segunda, Ancelotti, buscó un revulsivo con Marcelo y con Eden Hazard, pero Damián se comió a ambos.

Y, en el centro de la defensa, Cabaco, junto a Jorge Cuenca y a Stefan Mitrovic, se encargó de restar virtudes a Karim Benzema. Hasta Anceloti, después del choque, reconoció que el delantero francés no jugó bien: "No ha hecho un buen partido, pero señalarle me parece demasiado", dijo.

Parte de culpa de la desaparición de Benzema la tuvo Cabaco. Y, además, se redimió ante la afición del Getafe y su entrenador después de su grave error en Copa hace unas semanas, cuando fue expulsado de manera absurda para iniciar el camino de la eliminación de su equipo frente al Atlético Baleares.

Cabaco fue "castigado" la pasada semana por su entrenador, que le sacó de la convocatoria contra Osasuna. La ausencia de Djené Dakonam por sanción, abrió un hueco en la defensa al jugador uruguayo, que fue sustituido al final del choque y se marchó pidiendo perdón. Después, se abrazó con Quique Sánchez Flores, que definitivamente perdonó a su jugador:

"Tenemos que tener la mente abierta y entender cada situación. Hice lo que tenía que hacer en un principio. Las oportunidades no se cierran luego porque un jugador cometa un error. Luego la vida y el fútbol continúa. Hay que darle normalidad a las cosas. Tomar nota cuando algo se sale de lo que pretendemos y a partir de ahí, los jugadores corrigen sus acciones", dijo Quique sobre Cabaco.

Al final, entre Arambarri, Damián, Olivera y el mismo Cabaco, el Getafe frenó la línea de creación y de ataque del Real Madrid para conseguir algo que sólo había hecho esta temporada el Espanyol: ganar a un equipo que hasta hace muy poco parecía invencible en Liga.

Juan José Lahuerta